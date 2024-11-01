- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 633
Kârla kapanan işlemler:
1 206 (73.85%)
Zararla kapanan işlemler:
427 (26.15%)
En iyi işlem:
2 456.40 USD
En kötü işlem:
-3 710.10 USD
Brüt kâr:
160 624.89 USD (1 922 679 pips)
Brüt zarar:
-101 831.40 USD (793 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (5 307.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 009.16 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
86.06%
Maks. mevduat yükü:
17.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
6.79
Alış işlemleri:
1 541 (94.37%)
Satış işlemleri:
92 (5.63%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
36.00 USD
Ortalama kâr:
133.19 USD
Ortalama zarar:
-238.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-4 516.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 582.61 USD (16)
Aylık büyüme:
7.77%
Yıllık tahmin:
94.26%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 132.24 USD
Maksimum:
8 663.12 USD (28.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.69% (6 620.94 USD)
Varlığa göre:
16.98% (8 211.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|MSFT
|298
|LLY
|225
|XAUAUD
|182
|VIX.r
|174
|AVGO
|109
|AUDCHF
|88
|AAPL
|80
|PLTR
|71
|NVIDIA
|69
|XAUUSD
|59
|SNPS
|43
|AMAZON
|41
|VISA
|34
|TSM
|30
|AMD
|27
|MA
|25
|WMT
|19
|BX
|15
|META
|15
|LRCX
|12
|ISRG
|11
|JBL
|6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|MSFT
|-1.7K
|LLY
|1.2K
|XAUAUD
|20K
|VIX.r
|7.5K
|AVGO
|8.8K
|AUDCHF
|-3.5K
|AAPL
|6.6K
|PLTR
|11K
|NVIDIA
|1.2K
|XAUUSD
|7.7K
|SNPS
|-2.1K
|AMAZON
|-1K
|VISA
|120
|TSM
|2.2K
|AMD
|1.2K
|MA
|230
|WMT
|-68
|BX
|-798
|META
|1.1K
|LRCX
|1.5K
|ISRG
|-2.5K
|JBL
|935
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|MSFT
|62K
|LLY
|55K
|XAUAUD
|595K
|VIX.r
|50K
|AVGO
|126K
|AUDCHF
|-19K
|AAPL
|15K
|PLTR
|69K
|NVIDIA
|10K
|XAUUSD
|127K
|SNPS
|-16K
|AMAZON
|-2K
|VISA
|3.9K
|TSM
|24K
|AMD
|12K
|MA
|4.9K
|WMT
|-363
|BX
|-6.7K
|META
|43K
|LRCX
|8.4K
|ISRG
|-42K
|JBL
|8.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 456.40 USD
En kötü işlem: -3 710 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +5 307.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 516.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 4
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 5
Tickmill-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.10 × 61
ICMarketsSC-MT5
|0.18 × 467
StriforLtd-Live
|0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
|0.82 × 155
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
|1.18 × 738
MAEXLimited-MT5 Instant Real Server
|1.33 × 6
AdmiralMarkets-Live
|1.59 × 538
Exness-MT5Real5
|1.60 × 5
ForexClub-MT5 Instant Real Server
|1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
|1.80 × 5
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
ImperialMarkets-Live
|2.00 × 1
RoboForex-ECN
|2.29 × 7
Forward Research fund 1 focuses on trading Mid Term to short Term US Big Cap, Indices & (Certain Currency Pair, Gold & Vixx Futures for Hedging purpose) to form a semi Correlated trading portfolio, and to achieve long term capital growth with adjusted risk. This Fund is a Mix Semi-Bot management that allows to long and Short the market based on certain parameters such as Technical Analysis, Long Term Market Structure & Key Fundamental Analysis such as key impact Economic Data.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
105%
0
0
USD
USD
168K
USD
USD
109
75%
1 633
73%
86%
1.57
36.00
USD
USD
17%
1:100