SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FWD Research Fund 1
Yeoh Beng Kien

FWD Research Fund 1

Yeoh Beng Kien
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 105%
VantageInternational-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 633
Kârla kapanan işlemler:
1 206 (73.85%)
Zararla kapanan işlemler:
427 (26.15%)
En iyi işlem:
2 456.40 USD
En kötü işlem:
-3 710.10 USD
Brüt kâr:
160 624.89 USD (1 922 679 pips)
Brüt zarar:
-101 831.40 USD (793 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (5 307.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 009.16 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
86.06%
Maks. mevduat yükü:
17.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
6.79
Alış işlemleri:
1 541 (94.37%)
Satış işlemleri:
92 (5.63%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
36.00 USD
Ortalama kâr:
133.19 USD
Ortalama zarar:
-238.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-4 516.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 582.61 USD (16)
Aylık büyüme:
7.77%
Yıllık tahmin:
94.26%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 132.24 USD
Maksimum:
8 663.12 USD (28.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.69% (6 620.94 USD)
Varlığa göre:
16.98% (8 211.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
MSFT 298
LLY 225
XAUAUD 182
VIX.r 174
AVGO 109
AUDCHF 88
AAPL 80
PLTR 71
NVIDIA 69
XAUUSD 59
SNPS 43
AMAZON 41
VISA 34
TSM 30
AMD 27
MA 25
WMT 19
BX 15
META 15
LRCX 12
ISRG 11
JBL 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
MSFT -1.7K
LLY 1.2K
XAUAUD 20K
VIX.r 7.5K
AVGO 8.8K
AUDCHF -3.5K
AAPL 6.6K
PLTR 11K
NVIDIA 1.2K
XAUUSD 7.7K
SNPS -2.1K
AMAZON -1K
VISA 120
TSM 2.2K
AMD 1.2K
MA 230
WMT -68
BX -798
META 1.1K
LRCX 1.5K
ISRG -2.5K
JBL 935
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
MSFT 62K
LLY 55K
XAUAUD 595K
VIX.r 50K
AVGO 126K
AUDCHF -19K
AAPL 15K
PLTR 69K
NVIDIA 10K
XAUUSD 127K
SNPS -16K
AMAZON -2K
VISA 3.9K
TSM 24K
AMD 12K
MA 4.9K
WMT -363
BX -6.7K
META 43K
LRCX 8.4K
ISRG -42K
JBL 8.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 456.40 USD
En kötü işlem: -3 710 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +5 307.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 516.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.10 × 61
ICMarketsSC-MT5
0.18 × 467
StriforLtd-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.82 × 155
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 738
MAEXLimited-MT5 Instant Real Server
1.33 × 6
AdmiralMarkets-Live
1.59 × 538
Exness-MT5Real5
1.60 × 5
ForexClub-MT5 Instant Real Server
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.80 × 5
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ImperialMarkets-Live
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.29 × 7
18 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Forward Research fund 1 focuses on trading Mid Term to short Term US Big Cap, Indices & (Certain Currency Pair, Gold & Vixx Futures for Hedging purpose) to form a semi Correlated trading portfolio, and to  achieve long term capital growth with adjusted risk. This Fund is a Mix Semi-Bot management that allows to long and Short the market based on certain parameters such as Technical Analysis, Long Term Market Structure & Key Fundamental Analysis such as key impact Economic Data.
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.08.27 18:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.07.25 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 17:34
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.14 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FWD Research Fund 1
Ayda 99 USD
105%
0
0
USD
168K
USD
109
75%
1 633
73%
86%
1.57
36.00
USD
17%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.