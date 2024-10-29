SinyallerBölümler
ALocalLevels ByBit
Aleksandr Seredin

ALocalLevels ByBit

Aleksandr Seredin
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
16 (29.09%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (70.91%)
En iyi işlem:
37.02 UST
En kötü işlem:
-46.53 UST
Brüt kâr:
154.19 UST (10 154 pips)
Brüt zarar:
-131.63 UST (8 124 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (23.32 UST)
Maksimum ardışık kâr:
37.02 UST (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
10.88%
Maks. mevduat yükü:
8.78%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
32 (58.18%)
Satış işlemleri:
23 (41.82%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.41 UST
Ortalama kâr:
9.64 UST
Ortalama zarar:
-3.38 UST
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-46.29 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-50.38 UST (2)
Aylık büyüme:
6.26%
Yıllık tahmin:
76.01%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.73 UST
Maksimum:
80.94 UST (51.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.88% (80.64 UST)
Varlığa göre:
10.75% (11.68 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 11
EURUSD+ 9
GBPJPY+ 8
EURCAD+ 6
USDCHF+ 4
GBPCAD+ 3
USDJPY+ 3
CADCHF+ 2
GBPAUD+ 2
AUDUSD+ 2
AUDCHF+ 1
NZDUSD+ 1
USDCAD+ 1
EURGBP+ 1
AUDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 8
EURUSD+ -1
GBPJPY+ -19
EURCAD+ -14
USDCHF+ -1
GBPCAD+ 1
USDJPY+ 13
CADCHF+ -1
GBPAUD+ -3
AUDUSD+ -2
AUDCHF+ 0
NZDUSD+ 5
USDCAD+ 4
EURGBP+ 37
AUDJPY+ -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 185
EURUSD+ -3
GBPJPY+ 3.6K
EURCAD+ -976
USDCHF+ -94
GBPCAD+ 590
USDJPY+ -2.2K
CADCHF+ -95
GBPAUD+ -498
AUDUSD+ -92
AUDCHF+ -4
NZDUSD+ 526
USDCAD+ 621
EURGBP+ 546
AUDJPY+ -87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.02 UST
En kötü işlem: -47 UST
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.32 UST
Maksimum ardışık zarar: -46.29 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.
Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.
For better performance, use the same broker as in the signal.

Note:
Past performance is no guarantee of future performance.
Suscribe to my signal under your responsability.
İnceleme yok
