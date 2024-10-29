- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
16 (29.09%)
Perte trades:
39 (70.91%)
Meilleure transaction:
37.02 UST
Pire transaction:
-46.53 UST
Bénéfice brut:
154.19 UST (10 154 pips)
Perte brute:
-131.63 UST (8 124 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (23.32 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
37.02 UST (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
10.88%
Charge de dépôt maximale:
8.78%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
32 (58.18%)
Courts trades:
23 (41.82%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.41 UST
Bénéfice moyen:
9.64 UST
Perte moyenne:
-3.38 UST
Pertes consécutives maximales:
25 (-46.29 UST)
Perte consécutive maximale:
-50.38 UST (2)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
76.01%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.73 UST
Maximal:
80.94 UST (51.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.88% (80.64 UST)
Par fonds propres:
10.75% (11.68 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|11
|EURUSD+
|9
|GBPJPY+
|8
|EURCAD+
|6
|USDCHF+
|4
|GBPCAD+
|3
|USDJPY+
|3
|CADCHF+
|2
|GBPAUD+
|2
|AUDUSD+
|2
|AUDCHF+
|1
|NZDUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|EURGBP+
|1
|AUDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|8
|EURUSD+
|-1
|GBPJPY+
|-19
|EURCAD+
|-14
|USDCHF+
|-1
|GBPCAD+
|1
|USDJPY+
|13
|CADCHF+
|-1
|GBPAUD+
|-3
|AUDUSD+
|-2
|AUDCHF+
|0
|NZDUSD+
|5
|USDCAD+
|4
|EURGBP+
|37
|AUDJPY+
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|185
|EURUSD+
|-3
|GBPJPY+
|3.6K
|EURCAD+
|-976
|USDCHF+
|-94
|GBPCAD+
|590
|USDJPY+
|-2.2K
|CADCHF+
|-95
|GBPAUD+
|-498
|AUDUSD+
|-92
|AUDCHF+
|-4
|NZDUSD+
|526
|USDCAD+
|621
|EURGBP+
|546
|AUDJPY+
|-87
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +37.02 UST
Pire transaction: -47 UST
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.32 UST
Perte consécutive maximale: -46.29 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.
Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.
For better performance, use the same broker as in the signal.
Note:
Past performance is no guarantee of future performance.
Suscribe to my signal under your responsability.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
34%
0
0
USD
USD
383
UST
UST
56
87%
55
29%
11%
1.17
0.41
UST
UST
20%
1:500