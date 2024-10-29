SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ALocalLevels ByBit
Aleksandr Seredin

ALocalLevels ByBit

Aleksandr Seredin
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 34%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
16 (29.09%)
Perte trades:
39 (70.91%)
Meilleure transaction:
37.02 UST
Pire transaction:
-46.53 UST
Bénéfice brut:
154.19 UST (10 154 pips)
Perte brute:
-131.63 UST (8 124 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (23.32 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
37.02 UST (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
10.88%
Charge de dépôt maximale:
8.78%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
32 (58.18%)
Courts trades:
23 (41.82%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.41 UST
Bénéfice moyen:
9.64 UST
Perte moyenne:
-3.38 UST
Pertes consécutives maximales:
25 (-46.29 UST)
Perte consécutive maximale:
-50.38 UST (2)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
76.01%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.73 UST
Maximal:
80.94 UST (51.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.88% (80.64 UST)
Par fonds propres:
10.75% (11.68 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 11
EURUSD+ 9
GBPJPY+ 8
EURCAD+ 6
USDCHF+ 4
GBPCAD+ 3
USDJPY+ 3
CADCHF+ 2
GBPAUD+ 2
AUDUSD+ 2
AUDCHF+ 1
NZDUSD+ 1
USDCAD+ 1
EURGBP+ 1
AUDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 8
EURUSD+ -1
GBPJPY+ -19
EURCAD+ -14
USDCHF+ -1
GBPCAD+ 1
USDJPY+ 13
CADCHF+ -1
GBPAUD+ -3
AUDUSD+ -2
AUDCHF+ 0
NZDUSD+ 5
USDCAD+ 4
EURGBP+ 37
AUDJPY+ -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 185
EURUSD+ -3
GBPJPY+ 3.6K
EURCAD+ -976
USDCHF+ -94
GBPCAD+ 590
USDJPY+ -2.2K
CADCHF+ -95
GBPAUD+ -498
AUDUSD+ -92
AUDCHF+ -4
NZDUSD+ 526
USDCAD+ 621
EURGBP+ 546
AUDJPY+ -87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.02 UST
Pire transaction: -47 UST
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.32 UST
Perte consécutive maximale: -46.29 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.
Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.
For better performance, use the same broker as in the signal.

Note:
Past performance is no guarantee of future performance.
Suscribe to my signal under your responsability.
Aucun avis
2025.11.26 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 00:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ALocalLevels ByBit
30 USD par mois
34%
0
0
USD
383
UST
56
87%
55
29%
11%
1.17
0.41
UST
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.