Aleksandr Seredin

ALocalLevels ByBit

Aleksandr Seredin
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 34%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
16 (29.09%)
Loss Trade:
39 (70.91%)
Best Trade:
37.02 UST
Worst Trade:
-46.53 UST
Profitto lordo:
154.19 UST (10 154 pips)
Perdita lorda:
-131.63 UST (8 124 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (23.32 UST)
Massimo profitto consecutivo:
37.02 UST (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
10.88%
Massimo carico di deposito:
8.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
32 (58.18%)
Short Trade:
23 (41.82%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.41 UST
Profitto medio:
9.64 UST
Perdita media:
-3.38 UST
Massime perdite consecutive:
25 (-46.29 UST)
Massima perdita consecutiva:
-50.38 UST (2)
Crescita mensile:
6.26%
Previsione annuale:
76.01%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.73 UST
Massimale:
80.94 UST (51.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.88% (80.64 UST)
Per equità:
10.75% (11.68 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 11
EURUSD+ 9
GBPJPY+ 8
EURCAD+ 6
USDCHF+ 4
GBPCAD+ 3
USDJPY+ 3
CADCHF+ 2
GBPAUD+ 2
AUDUSD+ 2
AUDCHF+ 1
NZDUSD+ 1
USDCAD+ 1
EURGBP+ 1
AUDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 8
EURUSD+ -1
GBPJPY+ -19
EURCAD+ -14
USDCHF+ -1
GBPCAD+ 1
USDJPY+ 13
CADCHF+ -1
GBPAUD+ -3
AUDUSD+ -2
AUDCHF+ 0
NZDUSD+ 5
USDCAD+ 4
EURGBP+ 37
AUDJPY+ -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 185
EURUSD+ -3
GBPJPY+ 3.6K
EURCAD+ -976
USDCHF+ -94
GBPCAD+ 590
USDJPY+ -2.2K
CADCHF+ -95
GBPAUD+ -498
AUDUSD+ -92
AUDCHF+ -4
NZDUSD+ 526
USDCAD+ 621
EURGBP+ 546
AUDJPY+ -87
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.02 UST
Worst Trade: -47 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.32 UST
Massima perdita consecutiva: -46.29 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.
Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.
For better performance, use the same broker as in the signal.

Note:
Past performance is no guarantee of future performance.
Suscribe to my signal under your responsability.
Non ci sono recensioni
2025.11.26 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 00:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
