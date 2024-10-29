SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan

EA Forex Scalping

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 133 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 97%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
214 (80.45%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (19.55%)
En iyi işlem:
3.48 USD
En kötü işlem:
-8.04 USD
Brüt kâr:
333.87 USD (24 594 pips)
Brüt zarar:
-202.75 USD (17 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (33.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.05 USD (23)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
10.31%
Maks. mevduat yükü:
5.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.18
Alış işlemleri:
150 (56.39%)
Satış işlemleri:
116 (43.61%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-3.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-16.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.21 USD (4)
Aylık büyüme:
10.50%
Yıllık tahmin:
127.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.23 USD (13.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (21.23 USD)
Varlığa göre:
4.81% (7.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 103
EURUSD 87
USDJPY 76
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 36
EURUSD 76
USDJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 3K
USDJPY 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.48 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +33.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5472
103 daha fazla...
Forex EA
EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Coming soon
İnceleme yok
2025.07.23 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.09 06:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 16:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.06 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.05 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 15:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.10.29 14:17
Share of trading days is too low
2024.10.29 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 11:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 11:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 11:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 11:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
