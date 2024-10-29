- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
214 (80.45%)
Loss Trade:
52 (19.55%)
Best Trade:
3.48 USD
Worst Trade:
-8.04 USD
Profitto lordo:
333.87 USD (24 594 pips)
Perdita lorda:
-202.75 USD (17 216 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (33.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.05 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
10.31%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.18
Long Trade:
150 (56.39%)
Short Trade:
116 (43.61%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-3.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.21 USD (4)
Crescita mensile:
10.50%
Previsione annuale:
127.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.23 USD (13.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.85% (21.23 USD)
Per equità:
4.81% (7.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|103
|EURUSD
|87
|USDJPY
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|36
|EURUSD
|76
|USDJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.48 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +33.05 USD
Massima perdita consecutiva: -16.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5472
