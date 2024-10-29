SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan

EA Forex Scalping

Lo Thi Mai Loan
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 133 USD par mois
croissance depuis 2024 97%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
266
Bénéfice trades:
214 (80.45%)
Perte trades:
52 (19.55%)
Meilleure transaction:
3.48 USD
Pire transaction:
-8.04 USD
Bénéfice brut:
333.87 USD (24 594 pips)
Perte brute:
-202.75 USD (17 216 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (33.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.05 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
10.31%
Charge de dépôt maximale:
5.58%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
6.18
Longs trades:
150 (56.39%)
Courts trades:
116 (43.61%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
1.56 USD
Perte moyenne:
-3.90 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-16.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.21 USD (4)
Croissance mensuelle:
9.50%
Prévision annuelle:
115.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21.23 USD (13.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.85% (21.23 USD)
Par fonds propres:
4.81% (7.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 103
EURUSD 87
USDJPY 76
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 36
EURUSD 76
USDJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 3K
USDJPY 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.48 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +33.05 USD
Perte consécutive maximale: -16.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5472
103 plus...
Forex EA
EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Coming soon
Aucun avis
2025.07.23 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.09 06:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 16:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.06 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.05 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 15:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.10.29 14:17
Share of trading days is too low
2024.10.29 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 11:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 11:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 11:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 11:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Forex Scalping
133 USD par mois
97%
0
0
USD
266
USD
48
100%
266
80%
10%
1.64
0.49
USD
13%
1:500
Copier

