Zong Chun Wu

Woshulong999

Zong Chun Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 352%
LMAX-LIVE
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
418
Kârla kapanan işlemler:
172 (41.14%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (58.85%)
En iyi işlem:
743.40 USD
En kötü işlem:
-400.35 USD
Brüt kâr:
12 417.71 USD (170 172 pips)
Brüt zarar:
-9 105.36 USD (153 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (28.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 386.32 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
29.73%
Maks. mevduat yükü:
104.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
289 (69.14%)
Satış işlemleri:
129 (30.86%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
7.92 USD
Ortalama kâr:
72.20 USD
Ortalama zarar:
-37.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-432.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-588.35 USD (2)
Aylık büyüme:
21.31%
Yıllık tahmin:
258.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 227.02 USD
Maksimum:
1 306.53 USD (728.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.11% (1 305.43 USD)
Varlığa göre:
24.78% (184.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.lmx 199
USDJPY.lmx 86
EURUSD.lmx 43
GBPUSD.lmx 39
XTIUSD.lmx 21
AUDJPY.lmx 11
WS30m.lmx 8
USDCHF.lmx 5
XAGUSD.lmx 2
GBPJPY.lmx 2
J225.lmx 1
XBTUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.lmx 3.2K
USDJPY.lmx -82
EURUSD.lmx 426
GBPUSD.lmx 299
XTIUSD.lmx -315
AUDJPY.lmx -194
WS30m.lmx 195
USDCHF.lmx -70
XAGUSD.lmx -16
GBPJPY.lmx -110
J225.lmx 28
XBTUSD.lmx -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.lmx 93K
USDJPY.lmx -1.1K
EURUSD.lmx -1.1K
GBPUSD.lmx 183
XTIUSD.lmx -4.1K
AUDJPY.lmx -6.3K
WS30m.lmx 133
USDCHF.lmx -35
XAGUSD.lmx -311
GBPJPY.lmx -639
J225.lmx 40
XBTUSD.lmx -64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +743.40 USD
En kötü işlem: -400 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -432.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAX-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
