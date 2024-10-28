SegnaliSezioni
Zong Chun Wu

Woshulong999

Zong Chun Wu
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 352%
LMAX-LIVE
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
418
Profit Trade:
172 (41.14%)
Loss Trade:
246 (58.85%)
Best Trade:
743.40 USD
Worst Trade:
-400.35 USD
Profitto lordo:
12 417.71 USD (170 172 pips)
Perdita lorda:
-9 105.36 USD (153 810 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (28.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 386.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
29.73%
Massimo carico di deposito:
104.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
289 (69.14%)
Short Trade:
129 (30.86%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
7.92 USD
Profitto medio:
72.20 USD
Perdita media:
-37.01 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-432.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-588.35 USD (2)
Crescita mensile:
18.46%
Previsione annuale:
223.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 227.02 USD
Massimale:
1 306.53 USD (728.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.11% (1 305.43 USD)
Per equità:
24.78% (184.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.lmx 199
USDJPY.lmx 86
EURUSD.lmx 43
GBPUSD.lmx 39
XTIUSD.lmx 21
AUDJPY.lmx 11
WS30m.lmx 8
USDCHF.lmx 5
XAGUSD.lmx 2
GBPJPY.lmx 2
J225.lmx 1
XBTUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.lmx 3.2K
USDJPY.lmx -82
EURUSD.lmx 426
GBPUSD.lmx 299
XTIUSD.lmx -315
AUDJPY.lmx -194
WS30m.lmx 195
USDCHF.lmx -70
XAGUSD.lmx -16
GBPJPY.lmx -110
J225.lmx 28
XBTUSD.lmx -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.lmx 93K
USDJPY.lmx -1.1K
EURUSD.lmx -1.1K
GBPUSD.lmx 183
XTIUSD.lmx -4.1K
AUDJPY.lmx -6.3K
WS30m.lmx 133
USDCHF.lmx -35
XAGUSD.lmx -311
GBPJPY.lmx -639
J225.lmx 40
XBTUSD.lmx -64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +743.40 USD
Worst Trade: -400 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.14 USD
Massima perdita consecutiva: -432.45 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.15 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 04:21
No swaps are charged
2025.09.15 04:21
No swaps are charged
2025.09.15 04:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 06:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
