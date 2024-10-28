SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Woshulong999
Zong Chun Wu

Woshulong999

Zong Chun Wu
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 352%
LMAX-LIVE
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
418
Bénéfice trades:
172 (41.14%)
Perte trades:
246 (58.85%)
Meilleure transaction:
743.40 USD
Pire transaction:
-400.35 USD
Bénéfice brut:
12 417.71 USD (170 172 pips)
Perte brute:
-9 105.36 USD (153 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (28.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 386.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
29.73%
Charge de dépôt maximale:
104.65%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.54
Longs trades:
289 (69.14%)
Courts trades:
129 (30.86%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
7.92 USD
Bénéfice moyen:
72.20 USD
Perte moyenne:
-37.01 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-432.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-588.35 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.46%
Prévision annuelle:
223.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 227.02 USD
Maximal:
1 306.53 USD (728.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.11% (1 305.43 USD)
Par fonds propres:
24.78% (184.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.lmx 199
USDJPY.lmx 86
EURUSD.lmx 43
GBPUSD.lmx 39
XTIUSD.lmx 21
AUDJPY.lmx 11
WS30m.lmx 8
USDCHF.lmx 5
XAGUSD.lmx 2
GBPJPY.lmx 2
J225.lmx 1
XBTUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.lmx 3.2K
USDJPY.lmx -82
EURUSD.lmx 426
GBPUSD.lmx 299
XTIUSD.lmx -315
AUDJPY.lmx -194
WS30m.lmx 195
USDCHF.lmx -70
XAGUSD.lmx -16
GBPJPY.lmx -110
J225.lmx 28
XBTUSD.lmx -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.lmx 93K
USDJPY.lmx -1.1K
EURUSD.lmx -1.1K
GBPUSD.lmx 183
XTIUSD.lmx -4.1K
AUDJPY.lmx -6.3K
WS30m.lmx 133
USDCHF.lmx -35
XAGUSD.lmx -311
GBPJPY.lmx -639
J225.lmx 40
XBTUSD.lmx -64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +743.40 USD
Pire transaction: -400 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +28.14 USD
Perte consécutive maximale: -432.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LMAX-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 04:21
No swaps are charged
2025.09.15 04:21
No swaps are charged
2025.09.15 04:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 06:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Woshulong999
30 USD par mois
352%
0
0
USD
2.3K
USD
57
0%
418
41%
30%
1.36
7.92
USD
98%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.