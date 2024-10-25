- Büyüme
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
252 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (36.84%)
En iyi işlem:
11.17 EUR
En kötü işlem:
-9.17 EUR
Brüt kâr:
359.59 EUR (57 782 pips)
Brüt zarar:
-421.76 EUR (68 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (26.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
35.52 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
26.10%
Maks. mevduat yükü:
8.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
394 (98.75%)
Satış işlemleri:
5 (1.25%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.16 EUR
Ortalama kâr:
1.43 EUR
Ortalama zarar:
-2.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-51.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-51.38 EUR (8)
Aylık büyüme:
31.07%
Yıllık tahmin:
376.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.29 EUR
Maksimum:
164.93 EUR (94.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.38% (164.93 EUR)
Varlığa göre:
12.06% (15.25 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|399
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.17 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +26.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -51.38 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Live Signal Dollar Yen Master EA
Trading takes place on a Blackbull Live account with 500 to 1 leverage and various time frames.
İnceleme yok
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
USD
138
EUR
EUR
48
99%
399
63%
26%
0.85
-0.16
EUR
EUR
76%
1:500