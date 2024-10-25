SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dollar Yen Master
Danijel Plesa

Dollar Yen Master

Danijel Plesa
0 inceleme
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -36%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
252 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (36.84%)
En iyi işlem:
11.17 EUR
En kötü işlem:
-9.17 EUR
Brüt kâr:
359.59 EUR (57 782 pips)
Brüt zarar:
-421.76 EUR (68 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (26.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
35.52 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
26.10%
Maks. mevduat yükü:
8.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
394 (98.75%)
Satış işlemleri:
5 (1.25%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.16 EUR
Ortalama kâr:
1.43 EUR
Ortalama zarar:
-2.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-51.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-51.38 EUR (8)
Aylık büyüme:
31.07%
Yıllık tahmin:
376.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.29 EUR
Maksimum:
164.93 EUR (94.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.38% (164.93 EUR)
Varlığa göre:
12.06% (15.25 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 399
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.17 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +26.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -51.38 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Live Signal Dollar Yen Master EA

Trading takes place on a Blackbull Live account with 500 to 1 leverage and various time frames.
İnceleme yok
2025.07.20 21:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 14:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 21:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.26 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.18 17:20 2024.11.18 17:20:37  

80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.

2024.11.15 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.01 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.01 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 20:31
Share of trading days is too low
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 15:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 15:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 15:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dollar Yen Master
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
138
EUR
48
99%
399
63%
26%
0.85
-0.16
EUR
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.