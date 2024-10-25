SegnaliSezioni
Danijel Plesa

Dollar Yen Master

Danijel Plesa
0 recensioni
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -36%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
399
Profit Trade:
252 (63.15%)
Loss Trade:
147 (36.84%)
Best Trade:
11.17 EUR
Worst Trade:
-9.17 EUR
Profitto lordo:
359.59 EUR (57 782 pips)
Perdita lorda:
-421.76 EUR (68 832 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (26.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
35.52 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
26.10%
Massimo carico di deposito:
8.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
394 (98.75%)
Short Trade:
5 (1.25%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.16 EUR
Profitto medio:
1.43 EUR
Perdita media:
-2.87 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-51.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-51.38 EUR (8)
Crescita mensile:
31.07%
Previsione annuale:
376.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.29 EUR
Massimale:
164.93 EUR (94.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.38% (164.93 EUR)
Per equità:
12.06% (15.25 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 399
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.17 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +26.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -51.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
Live Signal Dollar Yen Master EA

Trading takes place on a Blackbull Live account with 500 to 1 leverage and various time frames.
Non ci sono recensioni
2025.07.20 21:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 14:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 21:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.26 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.18 17:20 2024.11.18 17:20:37  

80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.

2024.11.15 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.01 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.01 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 20:31
Share of trading days is too low
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 15:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 15:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 15:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
