- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
399
Profit Trade:
252 (63.15%)
Loss Trade:
147 (36.84%)
Best Trade:
11.17 EUR
Worst Trade:
-9.17 EUR
Profitto lordo:
359.59 EUR (57 782 pips)
Perdita lorda:
-421.76 EUR (68 832 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (26.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
35.52 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
26.10%
Massimo carico di deposito:
8.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
394 (98.75%)
Short Trade:
5 (1.25%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.16 EUR
Profitto medio:
1.43 EUR
Perdita media:
-2.87 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-51.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-51.38 EUR (8)
Crescita mensile:
31.07%
Previsione annuale:
376.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.29 EUR
Massimale:
164.93 EUR (94.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.38% (164.93 EUR)
Per equità:
12.06% (15.25 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|399
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|10.00 × 1
Live Signal Dollar Yen Master EA
Trading takes place on a Blackbull Live account with 500 to 1 leverage and various time frames.
Non ci sono recensioni
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-36%
0
0
USD
USD
138
EUR
EUR
48
99%
399
63%
26%
0.85
-0.16
EUR
EUR
76%
1:500