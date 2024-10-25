SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dollar Yen Master
Danijel Plesa

Dollar Yen Master

Danijel Plesa
0 avis
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -36%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
399
Bénéfice trades:
252 (63.15%)
Perte trades:
147 (36.84%)
Meilleure transaction:
11.17 EUR
Pire transaction:
-9.17 EUR
Bénéfice brut:
359.59 EUR (57 782 pips)
Perte brute:
-421.76 EUR (68 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (26.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
35.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
26.10%
Charge de dépôt maximale:
8.74%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
394 (98.75%)
Courts trades:
5 (1.25%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.16 EUR
Bénéfice moyen:
1.43 EUR
Perte moyenne:
-2.87 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-51.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-51.38 EUR (8)
Croissance mensuelle:
31.07%
Prévision annuelle:
376.95%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
141.29 EUR
Maximal:
164.93 EUR (94.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.38% (164.93 EUR)
Par fonds propres:
12.06% (15.25 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 399
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.17 EUR
Pire transaction: -9 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +26.45 EUR
Perte consécutive maximale: -51.38 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
Live Signal Dollar Yen Master EA

Trading takes place on a Blackbull Live account with 500 to 1 leverage and various time frames.
Aucun avis
2025.07.20 21:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 14:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 21:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.26 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.18 17:20 2024.11.18 17:20:37  

80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.

2024.11.15 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.01 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.01 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 20:31
Share of trading days is too low
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 15:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 15:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 15:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dollar Yen Master
30 USD par mois
-36%
0
0
USD
138
EUR
48
99%
399
63%
26%
0.85
-0.16
EUR
76%
1:500
Copier

