Trades:
399
Bénéfice trades:
252 (63.15%)
Perte trades:
147 (36.84%)
Meilleure transaction:
11.17 EUR
Pire transaction:
-9.17 EUR
Bénéfice brut:
359.59 EUR (57 782 pips)
Perte brute:
-421.76 EUR (68 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (26.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
35.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
26.10%
Charge de dépôt maximale:
8.74%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
394 (98.75%)
Courts trades:
5 (1.25%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.16 EUR
Bénéfice moyen:
1.43 EUR
Perte moyenne:
-2.87 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-51.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-51.38 EUR (8)
Croissance mensuelle:
31.07%
Prévision annuelle:
376.95%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
141.29 EUR
Maximal:
164.93 EUR (94.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.38% (164.93 EUR)
Par fonds propres:
12.06% (15.25 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|399
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +11.17 EUR
Pire transaction: -9 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +26.45 EUR
Perte consécutive maximale: -51.38 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|10.00 × 1
Live Signal Dollar Yen Master EA
Trading takes place on a Blackbull Live account with 500 to 1 leverage and various time frames.
Aucun avis
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
