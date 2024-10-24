- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 309
Kârla kapanan işlemler:
842 (64.32%)
Zararla kapanan işlemler:
467 (35.68%)
En iyi işlem:
346.39 EUR
En kötü işlem:
-262.55 EUR
Brüt kâr:
18 650.11 EUR (438 172 pips)
Brüt zarar:
-19 041.29 EUR (358 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (24.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
702.17 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
1.12%
Maks. mevduat yükü:
123.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
603 (46.07%)
Satış işlemleri:
706 (53.93%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.30 EUR
Ortalama kâr:
22.15 EUR
Ortalama zarar:
-40.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 027.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 708.71 EUR (12)
Aylık büyüme:
-7.89%
Yıllık tahmin:
-95.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 386.20 EUR
Maksimum:
3 242.50 EUR (157.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.94% (3 241.96 EUR)
Varlığa göre:
18.61% (196.38 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|404
|EURUSD
|211
|AUDUSD
|164
|US30
|137
|US500
|123
|DE40
|76
|GBPUSD
|65
|AUDNZD
|61
|EURGBP
|23
|NZDCAD
|18
|AUDCAD
|15
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-715
|EURUSD
|602
|AUDUSD
|162
|US30
|3
|US500
|-275
|DE40
|46
|GBPUSD
|-35
|AUDNZD
|-348
|EURGBP
|-26
|NZDCAD
|36
|AUDCAD
|26
|NZDUSD
|52
|GBPCHF
|27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|28K
|EURUSD
|10K
|AUDUSD
|11K
|US30
|24K
|US500
|4.6K
|DE40
|6.1K
|GBPUSD
|-304
|AUDNZD
|2.7K
|EURGBP
|-1.9K
|NZDCAD
|493
|AUDCAD
|-3.5K
|NZDUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +346.39 EUR
En kötü işlem: -263 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +24.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 027.53 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
SolidECN-Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
|0.15 × 13
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
Axiory-Live
|0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
Tradeview-Live
|0.64 × 11
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
FusionMarkets-Live
|0.77 × 556
Exness-MT5Real8
|0.78 × 513
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5673
