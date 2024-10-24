SinyallerBölümler
Eugen Martian

Index Pro

Eugen Martian
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 309
Kârla kapanan işlemler:
842 (64.32%)
Zararla kapanan işlemler:
467 (35.68%)
En iyi işlem:
346.39 EUR
En kötü işlem:
-262.55 EUR
Brüt kâr:
18 650.11 EUR (438 172 pips)
Brüt zarar:
-19 041.29 EUR (358 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (24.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
702.17 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
1.12%
Maks. mevduat yükü:
123.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
603 (46.07%)
Satış işlemleri:
706 (53.93%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.30 EUR
Ortalama kâr:
22.15 EUR
Ortalama zarar:
-40.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 027.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 708.71 EUR (12)
Aylık büyüme:
-7.89%
Yıllık tahmin:
-95.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 386.20 EUR
Maksimum:
3 242.50 EUR (157.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.94% (3 241.96 EUR)
Varlığa göre:
18.61% (196.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 404
EURUSD 211
AUDUSD 164
US30 137
US500 123
DE40 76
GBPUSD 65
AUDNZD 61
EURGBP 23
NZDCAD 18
AUDCAD 15
NZDUSD 8
GBPCHF 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -715
EURUSD 602
AUDUSD 162
US30 3
US500 -275
DE40 46
GBPUSD -35
AUDNZD -348
EURGBP -26
NZDCAD 36
AUDCAD 26
NZDUSD 52
GBPCHF 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 28K
EURUSD 10K
AUDUSD 11K
US30 24K
US500 4.6K
DE40 6.1K
GBPUSD -304
AUDNZD 2.7K
EURGBP -1.9K
NZDCAD 493
AUDCAD -3.5K
NZDUSD -1.4K
GBPCHF 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +346.39 EUR
En kötü işlem: -263 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +24.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 027.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.15 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 505
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.77 × 556
Exness-MT5Real8
0.78 × 513
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5673
112 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 13:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1091 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index Pro
Ayda 999 USD
14%
0
0
USD
72
EUR
158
99%
1 309
64%
1%
0.97
-0.30
EUR
80%
1:300
