Eugen Martian

Index Pro

Eugen Martian
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 309
Profit Trade:
842 (64.32%)
Loss Trade:
467 (35.68%)
Best Trade:
346.39 EUR
Worst Trade:
-262.55 EUR
Profitto lordo:
18 650.11 EUR (438 172 pips)
Perdita lorda:
-19 041.29 EUR (358 369 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (24.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
702.17 EUR (8)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
1.12%
Massimo carico di deposito:
123.46%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
603 (46.07%)
Short Trade:
706 (53.93%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.30 EUR
Profitto medio:
22.15 EUR
Perdita media:
-40.77 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-1 027.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 708.71 EUR (12)
Crescita mensile:
-7.89%
Previsione annuale:
-95.70%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 386.20 EUR
Massimale:
3 242.50 EUR (157.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.94% (3 241.96 EUR)
Per equità:
18.61% (196.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 404
EURUSD 211
AUDUSD 164
US30 137
US500 123
DE40 76
GBPUSD 65
AUDNZD 61
EURGBP 23
NZDCAD 18
AUDCAD 15
NZDUSD 8
GBPCHF 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -715
EURUSD 602
AUDUSD 162
US30 3
US500 -275
DE40 46
GBPUSD -35
AUDNZD -348
EURGBP -26
NZDCAD 36
AUDCAD 26
NZDUSD 52
GBPCHF 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 28K
EURUSD 10K
AUDUSD 11K
US30 24K
US500 4.6K
DE40 6.1K
GBPUSD -304
AUDNZD 2.7K
EURGBP -1.9K
NZDCAD 493
AUDCAD -3.5K
NZDUSD -1.4K
GBPCHF 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +346.39 EUR
Worst Trade: -263 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +24.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 027.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.15 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 505
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.77 × 556
Exness-MT5Real8
0.78 × 513
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5673
Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1091 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Index Pro
999USD al mese
14%
0
0
USD
72
EUR
158
99%
1 309
64%
1%
0.97
-0.30
EUR
80%
1:300
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.