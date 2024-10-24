SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Index Pro
Eugen Martian

Index Pro

Eugen Martian
0 avis
Fiabilité
157 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 308
Bénéfice trades:
841 (64.29%)
Perte trades:
467 (35.70%)
Meilleure transaction:
346.39 EUR
Pire transaction:
-262.55 EUR
Bénéfice brut:
18 649.03 EUR (437 543 pips)
Perte brute:
-19 041.29 EUR (358 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (24.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
702.17 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
1.12%
Charge de dépôt maximale:
123.46%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
602 (46.02%)
Courts trades:
706 (53.98%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.30 EUR
Bénéfice moyen:
22.17 EUR
Perte moyenne:
-40.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
21 (-1 027.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 708.71 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-9.28%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 386.20 EUR
Maximal:
3 242.50 EUR (157.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.94% (3 241.96 EUR)
Par fonds propres:
18.61% (196.38 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 404
EURUSD 211
AUDUSD 164
US30 136
US500 123
DE40 76
GBPUSD 65
AUDNZD 61
EURGBP 23
NZDCAD 18
AUDCAD 15
NZDUSD 8
GBPCHF 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -715
EURUSD 602
AUDUSD 162
US30 1
US500 -275
DE40 46
GBPUSD -35
AUDNZD -348
EURGBP -26
NZDCAD 36
AUDCAD 26
NZDUSD 52
GBPCHF 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 28K
EURUSD 10K
AUDUSD 11K
US30 23K
US500 4.6K
DE40 6.1K
GBPUSD -304
AUDNZD 2.7K
EURGBP -1.9K
NZDCAD 493
AUDCAD -3.5K
NZDUSD -1.4K
GBPCHF 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +346.39 EUR
Pire transaction: -263 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +24.11 EUR
Perte consécutive maximale: -1 027.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.15 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 505
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.77 × 556
Exness-MT5Real8
0.78 × 513
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5673
112 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 13:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1091 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Index Pro
999 USD par mois
13%
0
0
USD
71
EUR
157
99%
1 308
64%
1%
0.97
-0.30
EUR
80%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.