Ruijun Gong

RickyG

Ruijun Gong
0 inceleme
119 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -61%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 116
Kârla kapanan işlemler:
337 (30.19%)
Zararla kapanan işlemler:
779 (69.80%)
En iyi işlem:
107.05 AUD
En kötü işlem:
-60.49 AUD
Brüt kâr:
2 202.15 AUD (421 783 pips)
Brüt zarar:
-3 473.39 AUD (107 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.23 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
176.34 AUD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
4.76%
Maks. mevduat yükü:
10.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
603 (54.03%)
Satış işlemleri:
513 (45.97%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-1.14 AUD
Ortalama kâr:
6.53 AUD
Ortalama zarar:
-4.46 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-215.57 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-266.16 AUD (11)
Aylık büyüme:
-2.50%
Yıllık tahmin:
-30.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 271.24 AUD
Maksimum:
1 287.55 AUD (1941.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.04% (72.22 AUD)
Varlığa göre:
1.56% (14.22 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 882
AUDUSD 225
USDJPY 3
BTCUSD 2
XIAOMI 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -960
AUDUSD 1
USDJPY -2
BTCUSD -1
XIAOMI -6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -18K
AUDUSD -40
USDJPY -191
BTCUSD -5.6K
XIAOMI -97
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.05 AUD
En kötü işlem: -60 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +15.23 AUD
Maksimum ardışık zarar: -215.57 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
1.81 × 21
ICMarketsEU-MT5-4
2.35 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 3
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Live
6.56 × 375
Murrentrade-Online
7.53 × 15
RoboForex-Pro
8.98 × 42
itexsys-Platform
9.00 × 1
TickmillEU-Live
9.49 × 530
Forex.com-Live 536
9.71 × 45
FortunaMarkets-Server
11.83 × 6
2 daha fazla...
Low risk big profit
İnceleme yok
2025.09.05 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 05:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 04:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 09:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
