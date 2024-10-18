Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 7 Exness-MT5Real5 0.15 × 13 RoboForex-ECN 0.20 × 35 Exness-MT5Real11 0.35 × 51 Eightcap-Live 0.40 × 40 FBS-Real 0.67 × 21 Exness-MT5Real7 0.69 × 16 STARTRADERINTL-Live 1.00 × 1 Coinexx-Live 1.33 × 15 ICMarketsEU-MT5-5 1.75 × 16 ICMarketsSC-MT5-4 1.81 × 21 ICMarketsEU-MT5-4 2.35 × 23 ICMarketsSC-MT5-2 2.67 × 3 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 Weltrade-Real 3.76 × 50 MonetaMarkets-Live 4.00 × 1 GoMarkets-Live 6.56 × 375 Murrentrade-Online 7.53 × 15 RoboForex-Pro 8.98 × 42 itexsys-Platform 9.00 × 1 TickmillEU-Live 9.49 × 530 Forex.com-Live 536 9.71 × 45 FortunaMarkets-Server 11.83 × 6 2 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya