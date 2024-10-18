- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 116
Kârla kapanan işlemler:
337 (30.19%)
Zararla kapanan işlemler:
779 (69.80%)
En iyi işlem:
107.05 AUD
En kötü işlem:
-60.49 AUD
Brüt kâr:
2 202.15 AUD (421 783 pips)
Brüt zarar:
-3 473.39 AUD (107 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.23 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
176.34 AUD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
4.76%
Maks. mevduat yükü:
10.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
603 (54.03%)
Satış işlemleri:
513 (45.97%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-1.14 AUD
Ortalama kâr:
6.53 AUD
Ortalama zarar:
-4.46 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-215.57 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-266.16 AUD (11)
Aylık büyüme:
-2.50%
Yıllık tahmin:
-30.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 271.24 AUD
Maksimum:
1 287.55 AUD (1941.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.04% (72.22 AUD)
Varlığa göre:
1.56% (14.22 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|882
|AUDUSD
|225
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|XIAOMI
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-960
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|-2
|BTCUSD
|-1
|XIAOMI
|-6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-18K
|AUDUSD
|-40
|USDJPY
|-191
|BTCUSD
|-5.6K
|XIAOMI
|-97
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.05 AUD
En kötü işlem: -60 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +15.23 AUD
Maksimum ardışık zarar: -215.57 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|0.15 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real11
|0.35 × 51
|
Eightcap-Live
|0.40 × 40
|
FBS-Real
|0.67 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 16
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|1.33 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.81 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.35 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Weltrade-Real
|3.76 × 50
|
MonetaMarkets-Live
|4.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|6.56 × 375
|
Murrentrade-Online
|7.53 × 15
|
RoboForex-Pro
|8.98 × 42
|
itexsys-Platform
|9.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|9.49 × 530
|
Forex.com-Live 536
|9.71 × 45
|
FortunaMarkets-Server
|11.83 × 6
