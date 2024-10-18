- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 116
Profit Trade:
337 (30.19%)
Loss Trade:
779 (69.80%)
Best Trade:
107.05 AUD
Worst Trade:
-60.49 AUD
Profitto lordo:
2 202.15 AUD (421 783 pips)
Perdita lorda:
-3 473.39 AUD (107 641 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.23 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
176.34 AUD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
4.76%
Massimo carico di deposito:
10.51%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
603 (54.03%)
Short Trade:
513 (45.97%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.14 AUD
Profitto medio:
6.53 AUD
Perdita media:
-4.46 AUD
Massime perdite consecutive:
21 (-215.57 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-266.16 AUD (11)
Crescita mensile:
-2.80%
Previsione annuale:
-36.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 271.24 AUD
Massimale:
1 287.55 AUD (1941.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.04% (72.22 AUD)
Per equità:
1.56% (14.22 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|882
|AUDUSD
|225
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|XIAOMI
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-960
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|-2
|BTCUSD
|-1
|XIAOMI
|-6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-18K
|AUDUSD
|-40
|USDJPY
|-191
|BTCUSD
|-5.6K
|XIAOMI
|-97
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.05 AUD
Worst Trade: -60 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +15.23 AUD
Massima perdita consecutiva: -215.57 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|0.15 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real11
|0.35 × 51
|
Eightcap-Live
|0.40 × 40
|
FBS-Real
|0.67 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 16
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|1.33 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.81 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.35 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Weltrade-Real
|3.76 × 50
|
MonetaMarkets-Live
|4.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|6.56 × 375
|
Murrentrade-Online
|7.53 × 15
|
RoboForex-Pro
|8.98 × 42
|
itexsys-Platform
|9.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|9.49 × 530
|
Forex.com-Live 536
|9.71 × 45
|
FortunaMarkets-Server
|11.83 × 6
2 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Low risk big profit
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-61%
0
0
USD
USD
776
AUD
AUD
119
0%
1 116
30%
5%
0.63
-1.14
AUD
AUD
99%
1:500