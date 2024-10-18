SegnaliSezioni
Ruijun Gong

RickyG

Ruijun Gong
0 recensioni
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -61%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 116
Profit Trade:
337 (30.19%)
Loss Trade:
779 (69.80%)
Best Trade:
107.05 AUD
Worst Trade:
-60.49 AUD
Profitto lordo:
2 202.15 AUD (421 783 pips)
Perdita lorda:
-3 473.39 AUD (107 641 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.23 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
176.34 AUD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
4.76%
Massimo carico di deposito:
10.51%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
603 (54.03%)
Short Trade:
513 (45.97%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.14 AUD
Profitto medio:
6.53 AUD
Perdita media:
-4.46 AUD
Massime perdite consecutive:
21 (-215.57 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-266.16 AUD (11)
Crescita mensile:
-2.80%
Previsione annuale:
-36.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 271.24 AUD
Massimale:
1 287.55 AUD (1941.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.04% (72.22 AUD)
Per equità:
1.56% (14.22 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 882
AUDUSD 225
USDJPY 3
BTCUSD 2
XIAOMI 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -960
AUDUSD 1
USDJPY -2
BTCUSD -1
XIAOMI -6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -18K
AUDUSD -40
USDJPY -191
BTCUSD -5.6K
XIAOMI -97
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.05 AUD
Worst Trade: -60 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +15.23 AUD
Massima perdita consecutiva: -215.57 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
1.81 × 21
ICMarketsEU-MT5-4
2.35 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 3
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Live
6.56 × 375
Murrentrade-Online
7.53 × 15
RoboForex-Pro
8.98 × 42
itexsys-Platform
9.00 × 1
TickmillEU-Live
9.49 × 530
Forex.com-Live 536
9.71 × 45
FortunaMarkets-Server
11.83 × 6
2 più
Low risk big profit
Non ci sono recensioni
2025.09.05 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 05:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 04:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 09:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
