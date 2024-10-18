SignauxSections
Ruijun Gong

RickyG

Ruijun Gong
0 avis
119 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -61%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 116
Bénéfice trades:
337 (30.19%)
Perte trades:
779 (69.80%)
Meilleure transaction:
107.05 AUD
Pire transaction:
-60.49 AUD
Bénéfice brut:
2 202.15 AUD (421 783 pips)
Perte brute:
-3 473.39 AUD (107 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (15.23 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.34 AUD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
4.76%
Charge de dépôt maximale:
10.51%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
603 (54.03%)
Courts trades:
513 (45.97%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-1.14 AUD
Bénéfice moyen:
6.53 AUD
Perte moyenne:
-4.46 AUD
Pertes consécutives maximales:
21 (-215.57 AUD)
Perte consécutive maximale:
-266.16 AUD (11)
Croissance mensuelle:
-2.80%
Prévision annuelle:
-36.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 271.24 AUD
Maximal:
1 287.55 AUD (1941.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.04% (72.22 AUD)
Par fonds propres:
1.56% (14.22 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 882
AUDUSD 225
USDJPY 3
BTCUSD 2
XIAOMI 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -960
AUDUSD 1
USDJPY -2
BTCUSD -1
XIAOMI -6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -18K
AUDUSD -40
USDJPY -191
BTCUSD -5.6K
XIAOMI -97
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.05 AUD
Pire transaction: -60 AUD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +15.23 AUD
Perte consécutive maximale: -215.57 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
1.81 × 21
ICMarketsEU-MT5-4
2.35 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 3
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Live
6.56 × 375
Murrentrade-Online
7.53 × 15
RoboForex-Pro
8.98 × 42
itexsys-Platform
9.00 × 1
TickmillEU-Live
9.49 × 530
Forex.com-Live 536
9.71 × 45
FortunaMarkets-Server
11.83 × 6
2 plus...
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.