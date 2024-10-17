- Büyüme
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
131 (92.90%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (7.09%)
En iyi işlem:
7.08 USD
En kötü işlem:
-36.78 USD
Brüt kâr:
187.87 USD (5 315 pips)
Brüt zarar:
-54.24 USD (641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (50.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.42 USD (43)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
1.01%
Maks. mevduat yükü:
19.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
62 (43.97%)
Satış işlemleri:
79 (56.03%)
Kâr faktörü:
3.46
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.43 USD
Ortalama zarar:
-5.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.78 USD (1)
Aylık büyüme:
25.05%
Yıllık tahmin:
304.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
37.11 USD (27.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.59% (36.96 USD)
Varlığa göre:
26.68% (35.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.08 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 16
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Tickmill-Live
|1.94 × 5323
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Alpari-MT5
|2.00 × 4
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.15 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.50 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 23
|
Coinexx-Live
|2.90 × 20
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|3.05 × 269
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
206%
0
0
USD
USD
154
USD
USD
53
100%
141
92%
1%
3.46
0.95
USD
USD
28%
1:500