Ivan Bebikov

King Sniper EA

Ivan Bebikov
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 206%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
131 (92.90%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (7.09%)
En iyi işlem:
7.08 USD
En kötü işlem:
-36.78 USD
Brüt kâr:
187.87 USD (5 315 pips)
Brüt zarar:
-54.24 USD (641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (50.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.42 USD (43)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
1.01%
Maks. mevduat yükü:
19.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
62 (43.97%)
Satış işlemleri:
79 (56.03%)
Kâr faktörü:
3.46
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.43 USD
Ortalama zarar:
-5.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.78 USD (1)
Aylık büyüme:
25.05%
Yıllık tahmin:
304.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
37.11 USD (27.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.59% (36.96 USD)
Varlığa göre:
26.68% (35.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.08 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Aglobe-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 16
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Tickmill-Live
1.94 × 5323
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Alpari-MT5
2.00 × 4
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.15 × 40
KuberaCapitalMarkets-Server
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 23
Coinexx-Live
2.90 × 20
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
XMGlobal-MT5 4
3.05 × 269
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
36 daha fazla...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
King Sniper EA
Ayda 1000 USD
206%
0
0
USD
154
USD
53
100%
141
92%
1%
3.46
0.95
USD
28%
1:500
Kopyala

