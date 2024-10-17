SignauxSections
Ivan Bebikov

King Sniper EA

Ivan Bebikov
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 206%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
141
Bénéfice trades:
131 (92.90%)
Perte trades:
10 (7.09%)
Meilleure transaction:
7.08 USD
Pire transaction:
-36.78 USD
Bénéfice brut:
187.87 USD (5 315 pips)
Perte brute:
-54.24 USD (641 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (50.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.42 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
1.01%
Charge de dépôt maximale:
19.43%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
62 (43.97%)
Courts trades:
79 (56.03%)
Facteur de profit:
3.46
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
1.43 USD
Perte moyenne:
-5.42 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.78 USD (1)
Croissance mensuelle:
25.05%
Prévision annuelle:
304.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.09 USD
Maximal:
37.11 USD (27.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.59% (36.96 USD)
Par fonds propres:
26.68% (35.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.08 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +50.42 USD
Perte consécutive maximale: -0.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aglobe-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 16
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Tickmill-Live
1.94 × 5323
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Alpari-MT5
2.00 × 4
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.15 × 40
KuberaCapitalMarkets-Server
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 23
Coinexx-Live
2.90 × 20
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
XMGlobal-MT5 4
3.05 × 269
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
36 plus...
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.27 08:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 08:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.10 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
