Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
141
Profit Trade:
131 (92.90%)
Loss Trade:
10 (7.09%)
Best Trade:
7.08 USD
Worst Trade:
-36.78 USD
Profitto lordo:
187.87 USD (5 315 pips)
Perdita lorda:
-54.24 USD (641 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (50.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.42 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
1.01%
Massimo carico di deposito:
19.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
62 (43.97%)
Short Trade:
79 (56.03%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.43 USD
Perdita media:
-5.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.78 USD (1)
Crescita mensile:
25.05%
Previsione annuale:
304.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
37.11 USD (27.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.59% (36.96 USD)
Per equità:
26.68% (35.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.08 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 16
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Tickmill-Live
|1.94 × 5323
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Alpari-MT5
|2.00 × 4
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.15 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.50 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 23
|
Coinexx-Live
|2.90 × 20
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|3.05 × 269
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
