SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / King Sniper EA
Ivan Bebikov

King Sniper EA

Ivan Bebikov
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 206%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
131 (92.90%)
Loss Trade:
10 (7.09%)
Best Trade:
7.08 USD
Worst Trade:
-36.78 USD
Profitto lordo:
187.87 USD (5 315 pips)
Perdita lorda:
-54.24 USD (641 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (50.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.42 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
1.01%
Massimo carico di deposito:
19.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
62 (43.97%)
Short Trade:
79 (56.03%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.43 USD
Perdita media:
-5.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.78 USD (1)
Crescita mensile:
25.05%
Previsione annuale:
304.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
37.11 USD (27.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.59% (36.96 USD)
Per equità:
26.68% (35.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.08 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Aglobe-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 16
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Tickmill-Live
1.94 × 5323
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Alpari-MT5
2.00 × 4
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.15 × 40
KuberaCapitalMarkets-Server
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 23
Coinexx-Live
2.90 × 20
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
XMGlobal-MT5 4
3.05 × 269
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
36 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.27 08:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 08:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.10 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
King Sniper EA
1000USD al mese
206%
0
0
USD
154
USD
53
100%
141
92%
1%
3.46
0.95
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.