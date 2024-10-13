SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Monic Low Risk
Vladimir Lekhovitser

Monic Low Risk

Vladimir Lekhovitser
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 285%
Leverate-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 344
Kârla kapanan işlemler:
771 (57.36%)
Zararla kapanan işlemler:
573 (42.63%)
En iyi işlem:
46.16 USD
En kötü işlem:
-116.42 USD
Brüt kâr:
4 834.08 USD (101 418 pips)
Brüt zarar:
-2 838.83 USD (49 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (123.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.47 USD (10)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
57.88%
Maks. mevduat yükü:
38.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
927 (68.97%)
Satış işlemleri:
417 (31.03%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
6.27 USD
Ortalama zarar:
-4.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-193.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-345.29 USD (7)
Aylık büyüme:
-13.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.10 USD
Maksimum:
636.81 USD (19.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.45% (633.75 USD)
Varlığa göre:
44.66% (1 335.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1344
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.16 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +123.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Leverate-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Monic Low Risk
Ayda 999 USD
285%
0
0
USD
2.7K
USD
85
100%
1 344
57%
58%
1.70
1.48
USD
45%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.