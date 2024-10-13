SegnaliSezioni
Vladimir Lekhovitser

Monic Low Risk

Vladimir Lekhovitser
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 285%
Leverate-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 344
Profit Trade:
771 (57.36%)
Loss Trade:
573 (42.63%)
Best Trade:
46.16 USD
Worst Trade:
-116.42 USD
Profitto lordo:
4 834.08 USD (101 418 pips)
Perdita lorda:
-2 838.83 USD (49 398 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (123.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.47 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
57.88%
Massimo carico di deposito:
38.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
927 (68.97%)
Short Trade:
417 (31.03%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
6.27 USD
Perdita media:
-4.95 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-193.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-345.29 USD (7)
Crescita mensile:
-13.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.10 USD
Massimale:
636.81 USD (19.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.45% (633.75 USD)
Per equità:
44.66% (1 335.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1344
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.16 USD
Worst Trade: -116 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +123.47 USD
Massima perdita consecutiva: -193.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Leverate-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.