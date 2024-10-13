SignauxSections
Vladimir Lekhovitser

Monic Low Risk

Vladimir Lekhovitser
0 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 285%
Leverate-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 344
Bénéfice trades:
771 (57.36%)
Perte trades:
573 (42.63%)
Meilleure transaction:
46.16 USD
Pire transaction:
-116.42 USD
Bénéfice brut:
4 834.08 USD (101 418 pips)
Perte brute:
-2 838.83 USD (49 398 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (123.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
123.47 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
57.88%
Charge de dépôt maximale:
38.10%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
3.13
Longs trades:
927 (68.97%)
Courts trades:
417 (31.03%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
6.27 USD
Perte moyenne:
-4.95 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-193.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-345.29 USD (7)
Croissance mensuelle:
-13.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.10 USD
Maximal:
636.81 USD (19.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.45% (633.75 USD)
Par fonds propres:
44.66% (1 335.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1344
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.16 USD
Pire transaction: -116 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +123.47 USD
Perte consécutive maximale: -193.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Leverate-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
