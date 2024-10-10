SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / POSITIVE HYPERFOCUS
Luiz Gustavo Prata

POSITIVE HYPERFOCUS

Luiz Gustavo Prata
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 29%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 137
Kârla kapanan işlemler:
1 122 (98.68%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (1.32%)
En iyi işlem:
32.87 USD
En kötü işlem:
-2.06 USD
Brüt kâr:
3 242.56 USD (563 265 pips)
Brüt zarar:
-5.51 USD (512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
316 (685.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
739.26 USD (162)
Sharpe oranı:
1.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.09%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1571.38
Alış işlemleri:
845 (74.32%)
Satış işlemleri:
292 (25.68%)
Kâr faktörü:
588.49
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-0.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.06 USD (1)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
4.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.06 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.02 USD)
Varlığa göre:
56.51% (12 665.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCHF 200
AUDCHF 190
CADCHF 139
EURNZD 94
EURCHF 90
GBPCHF 81
AUDNZD 69
EURCAD 40
EURJPY 23
AUDJPY 20
CADJPY 17
USDZAR 16
NZDJPY 14
GBPAUD 13
USDCHF 13
GBPJPY 12
EURGBP 11
USDMXN 11
EURUSD 11
EURZAR 10
CHFSGD 8
USDJPY 6
NOKJPY 6
GBPSEK 6
USDHUF 5
USDDKK 5
GBPNZD 4
GBPCAD 4
USDSEK 4
USDHKD 3
EURAUD 3
AUDCAD 3
CHFJPY 2
AUDUSD 1
GBPDKK 1
USDPLN 1
USDSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCHF 478
AUDCHF 445
CADCHF 420
EURNZD 217
EURCHF 279
GBPCHF 241
AUDNZD 103
EURCAD 100
EURJPY 66
AUDJPY 81
CADJPY 47
USDZAR 70
NZDJPY 31
GBPAUD 29
USDCHF 142
GBPJPY 48
EURGBP 26
USDMXN 61
EURUSD 82
EURZAR 51
CHFSGD 19
USDJPY 13
NOKJPY 2
GBPSEK 20
USDHUF 20
USDDKK 23
GBPNZD 7
GBPCAD 16
USDSEK 45
USDHKD 3
EURAUD 5
AUDCAD 27
CHFJPY 3
AUDUSD 4
GBPDKK 1
USDPLN 7
USDSGD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCHF 28K
AUDCHF 28K
CADCHF 25K
EURNZD 29K
EURCHF 16K
GBPCHF 19K
AUDNZD 14K
EURCAD 13K
EURJPY 8.5K
AUDJPY 5.9K
CADJPY 4.9K
USDZAR 101K
NZDJPY 3.8K
GBPAUD 4.5K
USDCHF 5.3K
GBPJPY 5.2K
EURGBP 2K
USDMXN 110K
EURUSD 3.8K
EURZAR 69K
CHFSGD 2K
USDJPY 1.4K
NOKJPY 295
GBPSEK 12K
USDHUF 7.9K
USDDKK 7.9K
GBPNZD 1.1K
GBPCAD 1.6K
USDSEK 26K
USDHKD 2K
EURAUD 460
AUDCAD 1.9K
CHFJPY 525
AUDUSD 363
GBPDKK 972
USDPLN 1.6K
USDSGD 326
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.87 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 162
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +685.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
POSITIVE HYPERFOCUS – Copy Trade com Swap Positivo

A estratégia POSITIVE HYPERFOCUS foi criada para proporcionar um crescimento consistente do capital, utilizando operações manuais e focando exclusivamente em pares de moedas com Swap positivo.

Configuração da Conta

  • Tipo de conta: Standard
  • Alavancagem: 1:500
  • Capital mínimo: USD 7.500,00

Antes de Começar

Antes de iniciar, verifique o histórico da conta e confirme com sua corretora se os pares operados possuem Swap positivo. Para otimizar os resultados, utilize um VPS para garantir uma conexão ininterrupta com o Copy Trade, evitando prejuízos nas execuções.

Estratégia

Opero exclusivamente moedas de economias fortes, como: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD, NZD, utilizando Position Trading com análise de topos e fundos históricos em períodos mensais e anuais.

  1. Diversificação: Opero múltiplos pares para diluir riscos.
  2. Topo e Fundo Histórico: Entrada baseada em suportes e resistências.
  3. Ativo Proporcional: Ajuste conforme o comportamento de cada par.
  4. Lotes Proporcionais: Dimensionamento adequado ao risco.
  5. Análise Fundamentalista: Consideração dos fundamentos econômicos.
  6. Sem Stop Loss: Gestão rigorosa de margem, aguardando o Take Profit.
  7. Gestão de Margem: Manutenção de segurança operacional.
  8. Paciência para Take Profit: Estratégia focada em lucros sólidos.

As operações são 100% manuais, sem o uso de robôs (EAs). Monitoração ocorre 24h por dia, 5 dias por semana, com análises aos finais de semana para iniciar as operações aos domingos, às 22h.

Pares com Swap Positivo – IC Trading

Compra:

AUD/CHF, AUD/JPY, CAD/CHF, CAD/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/DKK, GBP/NOK, GBP/SEK, NOK/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY, USD/CHF, USD/JPY, USD/DKK, USD/NOK, USD/ZAR.

Venda:

AUD/NZD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/GBP, EUR/NZD, EUR/USD, CHF/SGD, EUR/ZAR, USD/HUF, USD/MXN, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD.

Gestão de Lucros

Ao final de cada mês, 85% dos lucros são sacados.

Alternativamente, é possível reinvestir para aumentar o capital e operar lotes maiores via gestão de cópia MQL5. Lembre-se: Forex é um mercado de renda variável, sem garantia de ganhos fixos.

Novo no Copy Trade?

Recomendo a leitura do artigo sobre Copy Trade no MQL5:
🔗 Como funciona o Copy Trade no MQL5

Mais Informações – IC Trading

🔗 Site Oficial
🔗 Contato
🔗 Regulação
📍 Endereço da IC Trading:
🔗 Localização no Google Maps

Regulação – Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício

📍 Regulamentação: A IC Trading é regulada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício (FSC).
🔗 Saiba mais sobre a regulação
📍 Endereço da FSC:
🔗 Localização no Google Maps

🎥 Passo a passo para abrir conta e operar via PIX:
🔗 Tutorial no YouTube

📩 Dúvidas? Envie uma mensagem e responderei o mais breve possível!



