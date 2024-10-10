



POSITIVE HYPERFOCUS – Copy Trade com Swap Positivo

A estratégia POSITIVE HYPERFOCUS foi criada para proporcionar um crescimento consistente do capital, utilizando operações manuais e focando exclusivamente em pares de moedas com Swap positivo.

Configuração da Conta

Tipo de conta: Standard

Standard Alavancagem: 1:500

1:500 Capital mínimo: USD 7.500,00

Antes de Começar

Antes de iniciar, verifique o histórico da conta e confirme com sua corretora se os pares operados possuem Swap positivo. Para otimizar os resultados, utilize um VPS para garantir uma conexão ininterrupta com o Copy Trade, evitando prejuízos nas execuções.

Estratégia

Opero exclusivamente moedas de economias fortes, como: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD, NZD, utilizando Position Trading com análise de topos e fundos históricos em períodos mensais e anuais.

Diversificação: Opero múltiplos pares para diluir riscos. Topo e Fundo Histórico: Entrada baseada em suportes e resistências. Ativo Proporcional: Ajuste conforme o comportamento de cada par. Lotes Proporcionais: Dimensionamento adequado ao risco. Análise Fundamentalista: Consideração dos fundamentos econômicos. Sem Stop Loss: Gestão rigorosa de margem, aguardando o Take Profit. Gestão de Margem: Manutenção de segurança operacional. Paciência para Take Profit: Estratégia focada em lucros sólidos.

As operações são 100% manuais, sem o uso de robôs (EAs). Monitoração ocorre 24h por dia, 5 dias por semana, com análises aos finais de semana para iniciar as operações aos domingos, às 22h.

Pares com Swap Positivo – IC Trading

Compra:

AUD/CHF, AUD/JPY, CAD/CHF, CAD/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/DKK, GBP/NOK, GBP/SEK, NOK/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY, USD/CHF, USD/JPY, USD/DKK, USD/NOK, USD/ZAR.

Venda:

AUD/NZD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/GBP, EUR/NZD, EUR/USD, CHF/SGD, EUR/ZAR, USD/HUF, USD/MXN, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD.

Gestão de Lucros

Ao final de cada mês, 85% dos lucros são sacados.

Alternativamente, é possível reinvestir para aumentar o capital e operar lotes maiores via gestão de cópia MQL5. Lembre-se: Forex é um mercado de renda variável, sem garantia de ganhos fixos.

Novo no Copy Trade?

Recomendo a leitura do artigo sobre Copy Trade no MQL5:

