- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|200
|AUDCHF
|190
|CADCHF
|139
|EURNZD
|94
|EURCHF
|90
|GBPCHF
|81
|AUDNZD
|69
|EURCAD
|40
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|20
|CADJPY
|17
|USDZAR
|16
|NZDJPY
|14
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|13
|GBPJPY
|12
|EURGBP
|11
|USDMXN
|11
|EURUSD
|11
|EURZAR
|10
|CHFSGD
|8
|USDJPY
|6
|NOKJPY
|6
|GBPSEK
|6
|USDHUF
|5
|USDDKK
|5
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|USDSEK
|4
|USDHKD
|3
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPDKK
|1
|USDPLN
|1
|USDSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCHF
|478
|AUDCHF
|445
|CADCHF
|420
|EURNZD
|217
|EURCHF
|279
|GBPCHF
|241
|AUDNZD
|103
|EURCAD
|100
|EURJPY
|66
|AUDJPY
|81
|CADJPY
|47
|USDZAR
|70
|NZDJPY
|31
|GBPAUD
|29
|USDCHF
|142
|GBPJPY
|48
|EURGBP
|26
|USDMXN
|61
|EURUSD
|82
|EURZAR
|51
|CHFSGD
|19
|USDJPY
|13
|NOKJPY
|2
|GBPSEK
|20
|USDHUF
|20
|USDDKK
|23
|GBPNZD
|7
|GBPCAD
|16
|USDSEK
|45
|USDHKD
|3
|EURAUD
|5
|AUDCAD
|27
|CHFJPY
|3
|AUDUSD
|4
|GBPDKK
|1
|USDPLN
|7
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCHF
|28K
|AUDCHF
|28K
|CADCHF
|25K
|EURNZD
|29K
|EURCHF
|16K
|GBPCHF
|19K
|AUDNZD
|14K
|EURCAD
|13K
|EURJPY
|8.5K
|AUDJPY
|5.9K
|CADJPY
|4.9K
|USDZAR
|101K
|NZDJPY
|3.8K
|GBPAUD
|4.5K
|USDCHF
|5.3K
|GBPJPY
|5.2K
|EURGBP
|2K
|USDMXN
|110K
|EURUSD
|3.8K
|EURZAR
|69K
|CHFSGD
|2K
|USDJPY
|1.4K
|NOKJPY
|295
|GBPSEK
|12K
|USDHUF
|7.9K
|USDDKK
|7.9K
|GBPNZD
|1.1K
|GBPCAD
|1.6K
|USDSEK
|26K
|USDHKD
|2K
|EURAUD
|460
|AUDCAD
|1.9K
|CHFJPY
|525
|AUDUSD
|363
|GBPDKK
|972
|USDPLN
|1.6K
|USDSGD
|326
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
POSITIVE HYPERFOCUS – Copy Trade com Swap Positivo
A estratégia POSITIVE HYPERFOCUS foi criada para proporcionar um crescimento consistente do capital, utilizando operações manuais e focando exclusivamente em pares de moedas com Swap positivo.
Configuração da Conta
- Tipo de conta: Standard
- Alavancagem: 1:500
- Capital mínimo: USD 7.500,00
Antes de Começar
Antes de iniciar, verifique o histórico da conta e confirme com sua corretora se os pares operados possuem Swap positivo. Para otimizar os resultados, utilize um VPS para garantir uma conexão ininterrupta com o Copy Trade, evitando prejuízos nas execuções.
Estratégia
Opero exclusivamente moedas de economias fortes, como: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD, NZD, utilizando Position Trading com análise de topos e fundos históricos em períodos mensais e anuais.
- Diversificação: Opero múltiplos pares para diluir riscos.
- Topo e Fundo Histórico: Entrada baseada em suportes e resistências.
- Ativo Proporcional: Ajuste conforme o comportamento de cada par.
- Lotes Proporcionais: Dimensionamento adequado ao risco.
- Análise Fundamentalista: Consideração dos fundamentos econômicos.
- Sem Stop Loss: Gestão rigorosa de margem, aguardando o Take Profit.
- Gestão de Margem: Manutenção de segurança operacional.
- Paciência para Take Profit: Estratégia focada em lucros sólidos.
As operações são 100% manuais, sem o uso de robôs (EAs). Monitoração ocorre 24h por dia, 5 dias por semana, com análises aos finais de semana para iniciar as operações aos domingos, às 22h.
Pares com Swap Positivo – IC Trading
Compra:
AUD/CHF, AUD/JPY, CAD/CHF, CAD/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/DKK, GBP/NOK, GBP/SEK, NOK/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY, USD/CHF, USD/JPY, USD/DKK, USD/NOK, USD/ZAR.
Venda:
AUD/NZD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/GBP, EUR/NZD, EUR/USD, CHF/SGD, EUR/ZAR, USD/HUF, USD/MXN, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD.
Gestão de Lucros
Ao final de cada mês, 85% dos lucros são sacados.
Alternativamente, é possível reinvestir para aumentar o capital e operar lotes maiores via gestão de cópia MQL5. Lembre-se: Forex é um mercado de renda variável, sem garantia de ganhos fixos.
Novo no Copy Trade?
Recomendo a leitura do artigo sobre Copy Trade no MQL5:
🔗 Como funciona o Copy Trade no MQL5
Mais Informações – IC Trading
🔗 Site Oficial
🔗 Contato
🔗 Regulação
📍 Endereço da IC Trading:
🔗 Localização no Google Maps
Regulação – Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício
📍 Regulamentação: A IC Trading é regulada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício (FSC).
🔗 Saiba mais sobre a regulação
📍 Endereço da FSC:
🔗 Localização no Google Maps
🎥 Passo a passo para abrir conta e operar via PIX:
🔗 Tutorial no YouTube
📩 Dúvidas? Envie uma mensagem e responderei o mais breve possível!