- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|200
|AUDCHF
|190
|CADCHF
|139
|EURNZD
|94
|EURCHF
|90
|GBPCHF
|81
|AUDNZD
|69
|EURCAD
|40
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|20
|CADJPY
|17
|USDZAR
|16
|NZDJPY
|14
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|13
|GBPJPY
|12
|EURGBP
|11
|USDMXN
|11
|EURUSD
|11
|EURZAR
|10
|CHFSGD
|8
|USDJPY
|6
|NOKJPY
|6
|GBPSEK
|6
|USDHUF
|5
|USDDKK
|5
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|USDSEK
|4
|USDHKD
|3
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPDKK
|1
|USDPLN
|1
|USDSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCHF
|478
|AUDCHF
|445
|CADCHF
|420
|EURNZD
|217
|EURCHF
|279
|GBPCHF
|241
|AUDNZD
|103
|EURCAD
|100
|EURJPY
|66
|AUDJPY
|81
|CADJPY
|47
|USDZAR
|70
|NZDJPY
|31
|GBPAUD
|29
|USDCHF
|142
|GBPJPY
|48
|EURGBP
|26
|USDMXN
|61
|EURUSD
|82
|EURZAR
|51
|CHFSGD
|19
|USDJPY
|13
|NOKJPY
|2
|GBPSEK
|20
|USDHUF
|20
|USDDKK
|23
|GBPNZD
|7
|GBPCAD
|16
|USDSEK
|45
|USDHKD
|3
|EURAUD
|5
|AUDCAD
|27
|CHFJPY
|3
|AUDUSD
|4
|GBPDKK
|1
|USDPLN
|7
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCHF
|28K
|AUDCHF
|28K
|CADCHF
|25K
|EURNZD
|29K
|EURCHF
|16K
|GBPCHF
|19K
|AUDNZD
|14K
|EURCAD
|13K
|EURJPY
|8.5K
|AUDJPY
|5.9K
|CADJPY
|4.9K
|USDZAR
|101K
|NZDJPY
|3.8K
|GBPAUD
|4.5K
|USDCHF
|5.3K
|GBPJPY
|5.2K
|EURGBP
|2K
|USDMXN
|110K
|EURUSD
|3.8K
|EURZAR
|69K
|CHFSGD
|2K
|USDJPY
|1.4K
|NOKJPY
|295
|GBPSEK
|12K
|USDHUF
|7.9K
|USDDKK
|7.9K
|GBPNZD
|1.1K
|GBPCAD
|1.6K
|USDSEK
|26K
|USDHKD
|2K
|EURAUD
|460
|AUDCAD
|1.9K
|CHFJPY
|525
|AUDUSD
|363
|GBPDKK
|972
|USDPLN
|1.6K
|USDSGD
|326
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
POSITIVE HYPERFOCUS – Copy Trade com Swap Positivo
A estratégia POSITIVE HYPERFOCUS foi criada para proporcionar um crescimento consistente do capital, utilizando operações manuais e focando exclusivamente em pares de moedas com Swap positivo.
Configuração da Conta
- Tipo de conta: Standard
- Alavancagem: 1:500
- Capital mínimo: USD 7.500,00
Antes de Começar
Antes de iniciar, verifique o histórico da conta e confirme com sua corretora se os pares operados possuem Swap positivo. Para otimizar os resultados, utilize um VPS para garantir uma conexão ininterrupta com o Copy Trade, evitando prejuízos nas execuções.
Estratégia
Opero exclusivamente moedas de economias fortes, como: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD, NZD, utilizando Position Trading com análise de topos e fundos históricos em períodos mensais e anuais.
- Diversificação: Opero múltiplos pares para diluir riscos.
- Topo e Fundo Histórico: Entrada baseada em suportes e resistências.
- Ativo Proporcional: Ajuste conforme o comportamento de cada par.
- Lotes Proporcionais: Dimensionamento adequado ao risco.
- Análise Fundamentalista: Consideração dos fundamentos econômicos.
- Sem Stop Loss: Gestão rigorosa de margem, aguardando o Take Profit.
- Gestão de Margem: Manutenção de segurança operacional.
- Paciência para Take Profit: Estratégia focada em lucros sólidos.
As operações são 100% manuais, sem o uso de robôs (EAs). Monitoração ocorre 24h por dia, 5 dias por semana, com análises aos finais de semana para iniciar as operações aos domingos, às 22h.
Pares com Swap Positivo – IC Trading
Compra:
AUD/CHF, AUD/JPY, CAD/CHF, CAD/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/DKK, GBP/NOK, GBP/SEK, NOK/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY, USD/CHF, USD/JPY, USD/DKK, USD/NOK, USD/ZAR.
Venda:
AUD/NZD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/GBP, EUR/NZD, EUR/USD, CHF/SGD, EUR/ZAR, USD/HUF, USD/MXN, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD.
Gestão de Lucros
Ao final de cada mês, 85% dos lucros são sacados.
Alternativamente, é possível reinvestir para aumentar o capital e operar lotes maiores via gestão de cópia MQL5. Lembre-se: Forex é um mercado de renda variável, sem garantia de ganhos fixos.
Novo no Copy Trade?
Recomendo a leitura do artigo sobre Copy Trade no MQL5:
🔗 Como funciona o Copy Trade no MQL5
Mais Informações – IC Trading
🔗 Site Oficial
🔗 Contato
🔗 Regulação
📍 Endereço da IC Trading:
🔗 Localização no Google Maps
Regulação – Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício
📍 Regulamentação: A IC Trading é regulada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício (FSC).
🔗 Saiba mais sobre a regulação
📍 Endereço da FSC:
🔗 Localização no Google Maps
🎥 Passo a passo para abrir conta e operar via PIX:
🔗 Tutorial no YouTube
📩 Dúvidas? Envie uma mensagem e responderei o mais breve possível!