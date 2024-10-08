SinyallerBölümler
Sergei Babichev

PRIME Strategies Lowrisk

Sergei Babichev
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 54%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 244
Kârla kapanan işlemler:
848 (68.16%)
Zararla kapanan işlemler:
396 (31.83%)
En iyi işlem:
332.12 USD
En kötü işlem:
-315.30 USD
Brüt kâr:
9 119.52 USD (177 760 pips)
Brüt zarar:
-7 198.08 USD (171 778 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (47.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
605.27 USD (28)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
69.30%
Maks. mevduat yükü:
4.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
628 (50.48%)
Satış işlemleri:
616 (49.52%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
10.75 USD
Ortalama zarar:
-18.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 513.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 513.80 USD (16)
Aylık büyüme:
-1.12%
Yıllık tahmin:
-13.53%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
268.66 USD
Maksimum:
2 651.46 USD (49.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.29% (2 651.46 USD)
Varlığa göre:
24.57% (3 259.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 434
AUDCAD 434
AUDNZD 198
EURUSD 41
EURJPY 30
USDJPY 22
EURGBP 19
GBPCHF 17
USDCAD 13
NZDUSD 10
GBPJPY 9
GBPCAD 9
XAUUSD 5
AUDJPY 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 2.1K
AUDCAD -428
AUDNZD 291
EURUSD 136
EURJPY 269
USDJPY -170
EURGBP -76
GBPCHF 43
USDCAD -150
NZDUSD -44
GBPJPY -11
GBPCAD -64
XAUUSD 7
AUDJPY 25
GBPUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 23K
AUDCAD -23K
AUDNZD 8.8K
EURUSD 1.2K
EURJPY 2.4K
USDJPY -2K
EURGBP -2.5K
GBPCHF 486
USDCAD -2.5K
NZDUSD -190
GBPJPY -596
GBPCAD -398
XAUUSD 701
AUDJPY 315
GBPUSD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +332.12 USD
En kötü işlem: -315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +47.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 513.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 22
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 174
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.04 × 486
Exness-MT5Real8
1.13 × 123
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real3
1.22 × 281
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-4
1.72 × 3716
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 878
FusionMarkets-Live
1.93 × 167
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
ICMarketsEU-MT5
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.16 × 50
itexsys-Platform
4.82 × 11
FBS-Real
5.00 × 10
23 daha fazla...
My investment strategy is based on the strong economies of three leading countries and is designed to generate long-term passive income. By diversifying across stable assets from these economies, the system minimizes risks and ensures consistent capital growth. The structure is carefully crafted to provide ongoing passive income for many years.

By capturing large market moves, the system is resilient to slippage and negative spreads.


İnceleme yok
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.34% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.46% of days out of 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.21 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.09 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.16 09:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.12 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 03:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.16 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.08 08:59
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.