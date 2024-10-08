- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 244
Bénéfice trades:
848 (68.16%)
Perte trades:
396 (31.83%)
Meilleure transaction:
332.12 USD
Pire transaction:
-315.30 USD
Bénéfice brut:
9 119.52 USD (177 760 pips)
Perte brute:
-7 198.08 USD (171 778 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (47.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
605.27 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
69.30%
Charge de dépôt maximale:
4.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
628 (50.48%)
Courts trades:
616 (49.52%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.54 USD
Bénéfice moyen:
10.75 USD
Perte moyenne:
-18.18 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-2 513.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 513.80 USD (16)
Croissance mensuelle:
-1.27%
Prévision annuelle:
-14.35%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
268.66 USD
Maximal:
2 651.46 USD (49.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.29% (2 651.46 USD)
Par fonds propres:
24.57% (3 259.76 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|434
|AUDCAD
|434
|AUDNZD
|198
|EURUSD
|41
|EURJPY
|30
|USDJPY
|22
|EURGBP
|19
|GBPCHF
|17
|USDCAD
|13
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|9
|GBPCAD
|9
|XAUUSD
|5
|AUDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|2.1K
|AUDCAD
|-428
|AUDNZD
|291
|EURUSD
|136
|EURJPY
|269
|USDJPY
|-170
|EURGBP
|-76
|GBPCHF
|43
|USDCAD
|-150
|NZDUSD
|-44
|GBPJPY
|-11
|GBPCAD
|-64
|XAUUSD
|7
|AUDJPY
|25
|GBPUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|23K
|AUDCAD
|-23K
|AUDNZD
|8.8K
|EURUSD
|1.2K
|EURJPY
|2.4K
|USDJPY
|-2K
|EURGBP
|-2.5K
|GBPCHF
|486
|USDCAD
|-2.5K
|NZDUSD
|-190
|GBPJPY
|-596
|GBPCAD
|-398
|XAUUSD
|701
|AUDJPY
|315
|GBPUSD
|38
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +332.12 USD
Pire transaction: -315 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +47.98 USD
Perte consécutive maximale: -2 513.80 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
CMCMarkets-MT5-LIVE
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 22
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 155
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 174
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.04 × 486
|
Exness-MT5Real8
|1.13 × 123
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
Exness-MT5Real3
|1.22 × 281
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 234
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.71 × 3710
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 878
|
FusionMarkets-Live
|1.93 × 167
|
TMGM.TradeMax-Live
|2.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|2.57 × 165
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.16 × 50
22 plus...
My investment strategy is based on the strong economies of three leading countries and is designed to generate long-term passive income. By diversifying across stable assets from these economies, the system minimizes risks and ensures consistent capital growth. The structure is carefully crafted to provide ongoing passive income for many years.
By capturing large market moves, the system is resilient to slippage and negative spreads.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
45 USD par mois
54%
0
0
USD
USD
8.8K
USD
USD
89
95%
1 244
68%
69%
1.26
1.54
USD
USD
25%
1:500