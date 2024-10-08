SignauxSections
Sergei Babichev

PRIME Strategies Lowrisk

Sergei Babichev
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2024 54%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 244
Bénéfice trades:
848 (68.16%)
Perte trades:
396 (31.83%)
Meilleure transaction:
332.12 USD
Pire transaction:
-315.30 USD
Bénéfice brut:
9 119.52 USD (177 760 pips)
Perte brute:
-7 198.08 USD (171 778 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (47.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
605.27 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
69.30%
Charge de dépôt maximale:
4.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
628 (50.48%)
Courts trades:
616 (49.52%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.54 USD
Bénéfice moyen:
10.75 USD
Perte moyenne:
-18.18 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-2 513.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 513.80 USD (16)
Croissance mensuelle:
-1.27%
Prévision annuelle:
-14.35%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
268.66 USD
Maximal:
2 651.46 USD (49.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.29% (2 651.46 USD)
Par fonds propres:
24.57% (3 259.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 434
AUDCAD 434
AUDNZD 198
EURUSD 41
EURJPY 30
USDJPY 22
EURGBP 19
GBPCHF 17
USDCAD 13
NZDUSD 10
GBPJPY 9
GBPCAD 9
XAUUSD 5
AUDJPY 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 2.1K
AUDCAD -428
AUDNZD 291
EURUSD 136
EURJPY 269
USDJPY -170
EURGBP -76
GBPCHF 43
USDCAD -150
NZDUSD -44
GBPJPY -11
GBPCAD -64
XAUUSD 7
AUDJPY 25
GBPUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 23K
AUDCAD -23K
AUDNZD 8.8K
EURUSD 1.2K
EURJPY 2.4K
USDJPY -2K
EURGBP -2.5K
GBPCHF 486
USDCAD -2.5K
NZDUSD -190
GBPJPY -596
GBPCAD -398
XAUUSD 701
AUDJPY 315
GBPUSD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +332.12 USD
Pire transaction: -315 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +47.98 USD
Perte consécutive maximale: -2 513.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 174
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.04 × 486
Exness-MT5Real8
1.13 × 123
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real3
1.22 × 281
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-4
1.71 × 3710
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 878
FusionMarkets-Live
1.93 × 167
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
TradeMaxGlobal-Live
2.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
ICMarketsEU-MT5
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.16 × 50
My investment strategy is based on the strong economies of three leading countries and is designed to generate long-term passive income. By diversifying across stable assets from these economies, the system minimizes risks and ensures consistent capital growth. The structure is carefully crafted to provide ongoing passive income for many years.

By capturing large market moves, the system is resilient to slippage and negative spreads.


Aucun avis
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.34% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.46% of days out of 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.21 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.01.09 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.16 09:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.12 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 03:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.16 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.08 08:59
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
