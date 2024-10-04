SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BS EURO New
Boris Smirnov

BS EURO New

Boris Smirnov
0 inceleme
93 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -15%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
532
Kârla kapanan işlemler:
496 (93.23%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (6.77%)
En iyi işlem:
1 553.45 USD
En kötü işlem:
-6 251.89 USD
Brüt kâr:
17 842.82 USD (13 766 pips)
Brüt zarar:
-22 714.36 USD (11 614 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (1 633.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 701.01 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
9.94%
Maks. mevduat yükü:
45.13%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
191 (35.90%)
Satış işlemleri:
341 (64.10%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-9.16 USD
Ortalama kâr:
35.97 USD
Ortalama zarar:
-630.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11 571.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 571.24 USD (4)
Aylık büyüme:
1.05%
Yıllık tahmin:
12.73%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 215.15 USD
Maksimum:
11 702.05 USD (167.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.78% (11 701.68 USD)
Varlığa göre:
63.13% (11 177.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 532
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -4.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 553.45 USD
En kötü işlem: -6 252 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 633.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 571.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
35 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 646 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 17:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.26 19:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 16:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.24 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.11.11 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BS EURO New
Ayda 100 USD
-15%
0
0
USD
1.3K
USD
93
94%
532
93%
10%
0.78
-9.16
USD
69%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.