- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
532
Kârla kapanan işlemler:
496 (93.23%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (6.77%)
En iyi işlem:
1 553.45 USD
En kötü işlem:
-6 251.89 USD
Brüt kâr:
17 842.82 USD (13 766 pips)
Brüt zarar:
-22 714.36 USD (11 614 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (1 633.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 701.01 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
9.94%
Maks. mevduat yükü:
45.13%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
191 (35.90%)
Satış işlemleri:
341 (64.10%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-9.16 USD
Ortalama kâr:
35.97 USD
Ortalama zarar:
-630.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11 571.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 571.24 USD (4)
Aylık büyüme:
1.05%
Yıllık tahmin:
12.73%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 215.15 USD
Maksimum:
11 702.05 USD (167.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.78% (11 701.68 USD)
Varlığa göre:
63.13% (11 177.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|532
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-4.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 553.45 USD
En kötü işlem: -6 252 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 633.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 571.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-15%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
93
94%
532
93%
10%
0.78
-9.16
USD
USD
69%
1:500