- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
532
Profit Trade:
496 (93.23%)
Loss Trade:
36 (6.77%)
Best Trade:
1 553.45 USD
Worst Trade:
-6 251.89 USD
Profitto lordo:
17 842.82 USD (13 766 pips)
Perdita lorda:
-22 714.36 USD (11 614 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (1 633.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 701.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
9.94%
Massimo carico di deposito:
45.13%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
191 (35.90%)
Short Trade:
341 (64.10%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-9.16 USD
Profitto medio:
35.97 USD
Perdita media:
-630.95 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11 571.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 571.24 USD (4)
Crescita mensile:
-7.71%
Previsione annuale:
-91.59%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 215.15 USD
Massimale:
11 702.05 USD (167.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.78% (11 701.68 USD)
Per equità:
63.13% (11 177.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|532
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-4.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 553.45 USD
Worst Trade: -6 252 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 633.00 USD
Massima perdita consecutiva: -11 571.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
