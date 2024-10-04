SegnaliSezioni
Boris Smirnov

BS EURO New

Boris Smirnov
0 recensioni
93 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 -15%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
532
Profit Trade:
496 (93.23%)
Loss Trade:
36 (6.77%)
Best Trade:
1 553.45 USD
Worst Trade:
-6 251.89 USD
Profitto lordo:
17 842.82 USD (13 766 pips)
Perdita lorda:
-22 714.36 USD (11 614 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (1 633.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 701.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
9.94%
Massimo carico di deposito:
45.13%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
191 (35.90%)
Short Trade:
341 (64.10%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-9.16 USD
Profitto medio:
35.97 USD
Perdita media:
-630.95 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11 571.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 571.24 USD (4)
Crescita mensile:
-7.71%
Previsione annuale:
-91.59%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 215.15 USD
Massimale:
11 702.05 USD (167.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.78% (11 701.68 USD)
Per equità:
63.13% (11 177.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 532
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -4.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 553.45 USD
Worst Trade: -6 252 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 633.00 USD
Massima perdita consecutiva: -11 571.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
35 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 646 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 17:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.26 19:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 16:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.24 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.11.11 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
