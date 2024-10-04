SignauxSections
Boris Smirnov

BS EURO New

Boris Smirnov
0 avis
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 -15%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
532
Bénéfice trades:
496 (93.23%)
Perte trades:
36 (6.77%)
Meilleure transaction:
1 553.45 USD
Pire transaction:
-6 251.89 USD
Bénéfice brut:
17 842.82 USD (13 766 pips)
Perte brute:
-22 714.36 USD (11 614 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (1 633.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 701.01 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
9.94%
Charge de dépôt maximale:
45.13%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
191 (35.90%)
Courts trades:
341 (64.10%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-9.16 USD
Bénéfice moyen:
35.97 USD
Perte moyenne:
-630.95 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11 571.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 571.24 USD (4)
Croissance mensuelle:
-7.71%
Prévision annuelle:
-91.59%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 215.15 USD
Maximal:
11 702.05 USD (167.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.78% (11 701.68 USD)
Par fonds propres:
63.13% (11 177.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 532
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -4.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 553.45 USD
Pire transaction: -6 252 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 633.00 USD
Perte consécutive maximale: -11 571.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
35 plus...
Aucun avis
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 646 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 17:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.26 19:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 16:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.24 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
2024.11.11 16:00
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.11.11 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
