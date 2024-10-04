- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
428
Kârla kapanan işlemler:
221 (51.63%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (48.36%)
En iyi işlem:
779.95 USD
En kötü işlem:
-408.38 USD
Brüt kâr:
5 641.34 USD (763 067 pips)
Brüt zarar:
-5 231.85 USD (1 171 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 142.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 142.52 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
64.44%
Maks. mevduat yükü:
381.94%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
201 (46.96%)
Satış işlemleri:
227 (53.04%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-25.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-315.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 116.77 USD (9)
Aylık büyüme:
165.41%
Yıllık tahmin:
2 007.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.10 USD
Maksimum:
2 403.84 USD (89.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.84% (2 403.84 USD)
Varlığa göre:
76.65% (94.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|169
|GBPUSD
|69
|XAUUSD
|62
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|25
|GBPJPY
|22
|USDCHF
|16
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|701
|GBPUSD
|-10
|XAUUSD
|-738
|EURUSD
|483
|AUDUSD
|-64
|GBPJPY
|-17
|USDCHF
|51
|USDCAD
|-31
|AUDCAD
|64
|EURJPY
|-10
|AUDJPY
|-18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|14K
|GBPUSD
|768
|XAUUSD
|-434K
|EURUSD
|9.9K
|AUDUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|1.9K
|USDCAD
|-427
|AUDCAD
|818
|EURJPY
|-153
|AUDJPY
|-450
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real6
|0.58 × 520
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|2.94 × 519
|
Exness-MT5Real3
|3.11 × 217
|
RoboForex-Pro
|5.07 × 748
|
XMGlobal-MT5
|5.17 × 454
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.49 × 35
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|8.59 × 389
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
