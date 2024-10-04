SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Joehari21
Andri Adi Alfahjri Joehari

Joehari21

Andri Adi Alfahjri Joehari
0 inceleme
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
Exness-MT5Real6
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
428
Kârla kapanan işlemler:
221 (51.63%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (48.36%)
En iyi işlem:
779.95 USD
En kötü işlem:
-408.38 USD
Brüt kâr:
5 641.34 USD (763 067 pips)
Brüt zarar:
-5 231.85 USD (1 171 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 142.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 142.52 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
64.44%
Maks. mevduat yükü:
381.94%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
201 (46.96%)
Satış işlemleri:
227 (53.04%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-25.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-315.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 116.77 USD (9)
Aylık büyüme:
165.41%
Yıllık tahmin:
2 007.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.10 USD
Maksimum:
2 403.84 USD (89.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.84% (2 403.84 USD)
Varlığa göre:
76.65% (94.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 169
GBPUSD 69
XAUUSD 62
EURUSD 47
AUDUSD 25
GBPJPY 22
USDCHF 16
USDCAD 7
AUDCAD 7
EURJPY 3
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 701
GBPUSD -10
XAUUSD -738
EURUSD 483
AUDUSD -64
GBPJPY -17
USDCHF 51
USDCAD -31
AUDCAD 64
EURJPY -10
AUDJPY -18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 14K
GBPUSD 768
XAUUSD -434K
EURUSD 9.9K
AUDUSD -2.3K
GBPJPY 1.9K
USDCHF 1.9K
USDCAD -427
AUDCAD 818
EURJPY -153
AUDJPY -450
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +779.95 USD
En kötü işlem: -408 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 142.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 7
Exness-MT5Real6
0.58 × 520
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 6
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
2.94 × 519
Exness-MT5Real3
3.11 × 217
RoboForex-Pro
5.07 × 748
XMGlobal-MT5
5.17 × 454
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.49 × 35
FxPro-MT5
8.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
8.59 × 389
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 09:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.10.26 08:31
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.10.13 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Joehari21
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
466
USD
74
0%
428
51%
64%
1.07
0.96
USD
100%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.