Andri Adi Alfahjri Joehari

Joehari21

Andri Adi Alfahjri Joehari
0 avis
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
428
Bénéfice trades:
221 (51.63%)
Perte trades:
207 (48.36%)
Meilleure transaction:
779.95 USD
Pire transaction:
-408.38 USD
Bénéfice brut:
5 641.34 USD (763 067 pips)
Perte brute:
-5 231.85 USD (1 171 464 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 142.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 142.52 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
64.44%
Charge de dépôt maximale:
381.94%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
201 (46.96%)
Courts trades:
227 (53.04%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
25.53 USD
Perte moyenne:
-25.27 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-315.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 116.77 USD (9)
Croissance mensuelle:
165.41%
Prévision annuelle:
2 007.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
199.10 USD
Maximal:
2 403.84 USD (89.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.84% (2 403.84 USD)
Par fonds propres:
76.65% (94.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 169
GBPUSD 69
XAUUSD 62
EURUSD 47
AUDUSD 25
GBPJPY 22
USDCHF 16
USDCAD 7
AUDCAD 7
EURJPY 3
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 701
GBPUSD -10
XAUUSD -738
EURUSD 483
AUDUSD -64
GBPJPY -17
USDCHF 51
USDCAD -31
AUDCAD 64
EURJPY -10
AUDJPY -18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 14K
GBPUSD 768
XAUUSD -434K
EURUSD 9.9K
AUDUSD -2.3K
GBPJPY 1.9K
USDCHF 1.9K
USDCAD -427
AUDCAD 818
EURJPY -153
AUDJPY -450
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +779.95 USD
Pire transaction: -408 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +2 142.52 USD
Perte consécutive maximale: -315.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 7
Exness-MT5Real6
0.58 × 520
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 6
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
2.94 × 519
Exness-MT5Real3
3.11 × 217
RoboForex-Pro
5.07 × 748
XMGlobal-MT5
5.17 × 454
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.49 × 35
FxPro-MT5
8.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
8.59 × 389
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 plus...
Aucun avis
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 09:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.10.26 08:31
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.10.13 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
