- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
427
Profit Trade:
221 (51.75%)
Loss Trade:
206 (48.24%)
Best Trade:
779.95 USD
Worst Trade:
-408.38 USD
Profitto lordo:
5 641.34 USD (763 067 pips)
Perdita lorda:
-5 210.85 USD (1 150 464 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 142.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 142.52 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
64.44%
Massimo carico di deposito:
381.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
201 (47.07%)
Short Trade:
226 (52.93%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-25.30 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-315.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 116.77 USD (9)
Crescita mensile:
177.37%
Previsione annuale:
2 152.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.10 USD
Massimale:
2 403.84 USD (89.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.84% (2 403.84 USD)
Per equità:
76.65% (94.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|169
|GBPUSD
|69
|XAUUSD
|61
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|25
|GBPJPY
|22
|USDCHF
|16
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|701
|GBPUSD
|-10
|XAUUSD
|-718
|EURUSD
|483
|AUDUSD
|-64
|GBPJPY
|-17
|USDCHF
|51
|USDCAD
|-31
|AUDCAD
|64
|EURJPY
|-10
|AUDJPY
|-18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|14K
|GBPUSD
|768
|XAUUSD
|-413K
|EURUSD
|9.9K
|AUDUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|1.9K
|USDCHF
|1.9K
|USDCAD
|-427
|AUDCAD
|818
|EURJPY
|-153
|AUDJPY
|-450
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +779.95 USD
Worst Trade: -408 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 142.52 USD
Massima perdita consecutiva: -315.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real6
|0.58 × 520
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|2.94 × 519
|
Exness-MT5Real3
|3.11 × 217
|
RoboForex-Pro
|5.07 × 748
|
XMGlobal-MT5
|5.17 × 454
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.49 × 35
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|8.59 × 389
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Non ci sono recensioni
