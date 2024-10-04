SegnaliSezioni
Andri Adi Alfahjri Joehari

Joehari21

Andri Adi Alfahjri Joehari
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
427
Profit Trade:
221 (51.75%)
Loss Trade:
206 (48.24%)
Best Trade:
779.95 USD
Worst Trade:
-408.38 USD
Profitto lordo:
5 641.34 USD (763 067 pips)
Perdita lorda:
-5 210.85 USD (1 150 464 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 142.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 142.52 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
64.44%
Massimo carico di deposito:
381.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
201 (47.07%)
Short Trade:
226 (52.93%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-25.30 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-315.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 116.77 USD (9)
Crescita mensile:
177.37%
Previsione annuale:
2 152.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.10 USD
Massimale:
2 403.84 USD (89.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.84% (2 403.84 USD)
Per equità:
76.65% (94.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 169
GBPUSD 69
XAUUSD 61
EURUSD 47
AUDUSD 25
GBPJPY 22
USDCHF 16
USDCAD 7
AUDCAD 7
EURJPY 3
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 701
GBPUSD -10
XAUUSD -718
EURUSD 483
AUDUSD -64
GBPJPY -17
USDCHF 51
USDCAD -31
AUDCAD 64
EURJPY -10
AUDJPY -18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 14K
GBPUSD 768
XAUUSD -413K
EURUSD 9.9K
AUDUSD -2.3K
GBPJPY 1.9K
USDCHF 1.9K
USDCAD -427
AUDCAD 818
EURJPY -153
AUDJPY -450
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +779.95 USD
Worst Trade: -408 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 142.52 USD
Massima perdita consecutiva: -315.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 7
Exness-MT5Real6
0.58 × 520
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 6
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
2.94 × 519
Exness-MT5Real3
3.11 × 217
RoboForex-Pro
5.07 × 748
XMGlobal-MT5
5.17 × 454
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.49 × 35
FxPro-MT5
8.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
8.59 × 389
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 più
Non ci sono recensioni
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 09:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.26 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.10.26 08:31
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.10.13 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 15:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Joehari21
30USD al mese
1%
0
0
USD
487
USD
73
0%
427
51%
64%
1.08
1.01
USD
100%
1:100
