İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
14 (26.92%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (73.08%)
En iyi işlem:
8.97 USD
En kötü işlem:
-4.07 USD
Brüt kâr:
108.41 USD (10 974 pips)
Brüt zarar:
-115.32 USD (11 193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (16.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.98 USD (2)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
11.20%
Maks. mevduat yükü:
43.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
21 (40.38%)
Satış işlemleri:
31 (59.62%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
7.74 USD
Ortalama zarar:
-3.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-19.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.82 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.12%
Yıllık tahmin:
-86.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.78 USD
Maksimum:
27.76 USD (27.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.22% (27.76 USD)
Varlığa göre:
7.84% (8.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-219
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.97 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +16.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 81
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live06
|0.76 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 1234
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
VantageInternational-Live 10
|3.38 × 16
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
Axi-US06-Live
|3.63 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.29 × 66
|
Axi-US02-Live
|4.44 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|4.62 × 52
|
ICMarketsSC-Live17
|4.71 × 69
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
52
100%
52
26%
11%
0.94
-0.13
USD
USD
27%
1:100