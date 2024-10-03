- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
14 (26.92%)
Loss Trade:
38 (73.08%)
Best Trade:
8.97 USD
Worst Trade:
-4.07 USD
Profitto lordo:
108.41 USD (10 974 pips)
Perdita lorda:
-115.32 USD (11 193 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (16.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
11.20%
Massimo carico di deposito:
43.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
21 (40.38%)
Short Trade:
31 (59.62%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
7.74 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-19.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.82 USD (7)
Crescita mensile:
-7.12%
Previsione annuale:
-86.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.78 USD
Massimale:
27.76 USD (27.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.22% (27.76 USD)
Per equità:
7.84% (8.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-219
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.97 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +16.98 USD
Massima perdita consecutiva: -19.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 81
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live06
|0.76 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 1234
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
VantageInternational-Live 10
|3.38 × 16
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
Axi-US06-Live
|3.63 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.29 × 66
|
Axi-US02-Live
|4.44 × 45
|
ICMarketsSC-Live11
|4.62 × 52
|
ICMarketsSC-Live17
|4.71 × 69
14 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
52
100%
52
26%
11%
0.94
-0.13
USD
USD
27%
1:100