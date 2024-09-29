SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ThinkTank AI
Ching Fung Cheung

ThinkTank AI

Ching Fung Cheung
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD
büyüme başlangıcı: 2024 72%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
435 (70.84%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (29.15%)
En iyi işlem:
97.47 USD
En kötü işlem:
-21.33 USD
Brüt kâr:
1 074.09 USD (59 479 pips)
Brüt zarar:
-640.51 USD (46 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (18.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
60.92%
Maks. mevduat yükü:
57.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
5.15
Alış işlemleri:
314 (51.14%)
Satış işlemleri:
300 (48.86%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
2.47 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-83.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.11 USD (5)
Aylık büyüme:
6.40%
Yıllık tahmin:
77.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
84.11 USD (8.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.62% (83.85 USD)
Varlığa göre:
62.69% (646.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 193
USDCAD 146
NZDUSD 109
NZDCAD 100
AUDNZD 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 119
USDCAD 79
NZDUSD 114
NZDCAD 81
AUDNZD 40
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2K
USDCAD 3.1K
NZDUSD 5.4K
NZDCAD -2.3K
AUDNZD 5.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +97.47 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 12
ThinkTank AI Innovation. Lowest Risk with Best Profiting.
İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 06:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.25 03:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.14 06:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.14 05:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.10 08:16
Share of trading days is too low
2024.10.10 08:16
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.10 07:15
Share of trading days is too low
2024.10.10 07:15
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.10 01:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.10 01:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.29 16:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ThinkTank AI
Ayda 80 USD
72%
0
0
USD
1K
USD
51
100%
614
70%
61%
1.67
0.71
USD
63%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

