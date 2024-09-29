- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
435 (70.84%)
Loss Trade:
179 (29.15%)
Best Trade:
97.47 USD
Worst Trade:
-21.33 USD
Profitto lordo:
1 074.09 USD (59 479 pips)
Perdita lorda:
-640.51 USD (46 025 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (18.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
60.92%
Massimo carico di deposito:
57.47%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.15
Long Trade:
314 (51.14%)
Short Trade:
300 (48.86%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-83.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.11 USD (5)
Crescita mensile:
6.40%
Previsione annuale:
77.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.11 USD (8.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.62% (83.85 USD)
Per equità:
62.69% (646.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|193
|USDCAD
|146
|NZDUSD
|109
|NZDCAD
|100
|AUDNZD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|79
|NZDUSD
|114
|NZDCAD
|81
|AUDNZD
|40
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2K
|USDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|-2.3K
|AUDNZD
|5.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +97.47 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.99 USD
Massima perdita consecutiva: -83.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 12
