Portföy, asenkron enstrümanlardan oluşuyor: AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.

Tüm çiftler, farklı geometrilere sahip martingale'lerle (çalışma aralığı, artış faktörü vb.) işlem görmektedir.

Yapılandırılmış danışmanlar, Daudkas ECN sinyalleri kullanılarak 2016'dan 2023'e kadar tarihsel veriler üzerinde parametre yinelemesiyle optimize edildi.

En iyi testler Roboforex ECN geçmişinde doğrulandı. Doğrulanmış set ve testlerden oluşan havuzdan, günlük azalma üzerindeki doğrusal optimizasyon yöntemiyle bir sepet seçildi.

Grafikte her bir çift ve tüm sepet görülebilir.

Mevduat tutarı 2000 $ veya katları olmalıdır. İşlem Roboforex ECN hesabında yapılmaktadır - bu aracıda sinyalleri kopyalamak daha iyidir.



