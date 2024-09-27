- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2064
|AUDCHF
|1001
|AUDUSD
|103
|USDCAD
|83
|AUDCAD
|59
|NZDUSD
|35
|EURCHF
|29
|EURGBP
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-347
|AUDCHF
|614
|AUDUSD
|272
|USDCAD
|112
|AUDCAD
|249
|NZDUSD
|564
|EURCHF
|186
|EURGBP
|146
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|34K
|AUDCHF
|32K
|AUDUSD
|-341
|USDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|12K
|EURCHF
|21K
|EURGBP
|17K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 16
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 40
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3462
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 440
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
Exness-MT5Real7
|1.41 × 29
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 586
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.67 × 33
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|2.15 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.19 × 311
Portföy, asenkron enstrümanlardan oluşuyor: AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.
Tüm çiftler, farklı geometrilere sahip martingale'lerle (çalışma aralığı, artış faktörü vb.) işlem görmektedir.
Yapılandırılmış danışmanlar, Daudkas ECN sinyalleri kullanılarak 2016'dan 2023'e kadar tarihsel veriler üzerinde parametre yinelemesiyle optimize edildi.
En iyi testler Roboforex ECN geçmişinde doğrulandı. Doğrulanmış set ve testlerden oluşan havuzdan, günlük azalma üzerindeki doğrusal optimizasyon yöntemiyle bir sepet seçildi.
Grafikte her bir çift ve tüm sepet görülebilir.
MyFxBook bağlantısıMevduat tutarı 2000 $ veya katları olmalıdır. İşlem Roboforex ECN hesabında yapılmaktadır - bu aracıda sinyalleri kopyalamak daha iyidir.
