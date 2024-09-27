SinyallerBölümler
Kirill Chizhov

RoboECN16MT5

Kirill Chizhov
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 55%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 382
Kârla kapanan işlemler:
2 756 (81.49%)
Zararla kapanan işlemler:
626 (18.51%)
En iyi işlem:
574.83 USD
En kötü işlem:
-865.87 USD
Brüt kâr:
8 428.60 USD (394 524 pips)
Brüt zarar:
-6 634.07 USD (275 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (45.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
578.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
68.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
1 758 (51.98%)
Satış işlemleri:
1 624 (48.02%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-10.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 491.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 491.35 USD (7)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
25.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 203.36 USD
Maksimum:
2 662.18 USD (77.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.46% (2 663.29 USD)
Varlığa göre:
73.64% (2 550.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2064
AUDCHF 1001
AUDUSD 103
USDCAD 83
AUDCAD 59
NZDUSD 35
EURCHF 29
EURGBP 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -347
AUDCHF 614
AUDUSD 272
USDCAD 112
AUDCAD 249
NZDUSD 564
EURCHF 186
EURGBP 146
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 34K
AUDCHF 32K
AUDUSD -341
USDCAD 1.5K
AUDCAD 2.6K
NZDUSD 12K
EURCHF 21K
EURGBP 17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +574.83 USD
En kötü işlem: -866 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +45.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 491.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 16
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
RoboForex-ECN
0.59 × 3462
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 440
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
Exness-MT5Real7
1.41 × 29
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 586
ICMarketsEU-MT5-5
1.67 × 33
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
GMI3-Real
2.00 × 6
FPMarkets-Live
2.15 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
2.19 × 311
45 daha fazla...
Portföy, asenkron enstrümanlardan oluşuyor: AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.

Tüm çiftler, farklı geometrilere sahip martingale'lerle (çalışma aralığı, artış faktörü vb.) işlem görmektedir.

Yapılandırılmış danışmanlar, Daudkas ECN sinyalleri kullanılarak 2016'dan 2023'e kadar tarihsel veriler üzerinde parametre yinelemesiyle optimize edildi.

En iyi testler Roboforex ECN geçmişinde doğrulandı. Doğrulanmış set ve testlerden oluşan havuzdan, günlük azalma üzerindeki doğrusal optimizasyon yöntemiyle bir sepet seçildi.

Grafikte her bir çift ve tüm sepet görülebilir.

MyFxBook bağlantısı

Mevduat tutarı 2000 $ veya katları olmalıdır. İşlem Roboforex ECN hesabında yapılmaktadır - bu aracıda sinyalleri kopyalamak daha iyidir.


