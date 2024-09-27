- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2060
|AUDCHF
|1001
|AUDUSD
|103
|USDCAD
|83
|AUDCAD
|59
|NZDUSD
|35
|EURCHF
|29
|EURGBP
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-349
|AUDCHF
|614
|AUDUSD
|272
|USDCAD
|112
|AUDCAD
|249
|NZDUSD
|564
|EURCHF
|186
|EURGBP
|146
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|33K
|AUDCHF
|32K
|AUDUSD
|-341
|USDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|12K
|EURCHF
|21K
|EURGBP
|17K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 16
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 40
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3462
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 440
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
Exness-MT5Real7
|1.41 × 29
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 586
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.67 × 33
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|2.15 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.19 × 311
Le portefeuille est composé d'instruments asynchrones : AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.
Toutes les paires sont tradées avec des martingales de géométries différentes (plage de travail, coefficient d'augmentation, etc.).
Les conseillers configurés ont été optimisés par itération des paramètres sur les données historiques de 2016 à 2023 en utilisant les signaux Ducas ECN.
Les meilleurs passages ont été vérifiés sur l'historique Roboforex ECN. À partir du pool de jeux et de passages vérifiés, un panier a été sélectionné en utilisant l'optimisation linéaire par drawdown quotidien.
Le graphique montre chaque paire et l'ensemble du panier.
Lien MyFxBookLe montant du dépôt doit être de 2000 $ ou un multiple supérieur. Le trading se fait sur le compte Roboforex ECN - il est préférable de copier les signaux sur ce courtier.
