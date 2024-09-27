Le portefeuille est composé d'instruments asynchrones : AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.

Toutes les paires sont tradées avec des martingales de géométries différentes (plage de travail, coefficient d'augmentation, etc.).

Les conseillers configurés ont été optimisés par itération des paramètres sur les données historiques de 2016 à 2023 en utilisant les signaux Ducas ECN.

Les meilleurs passages ont été vérifiés sur l'historique Roboforex ECN. À partir du pool de jeux et de passages vérifiés, un panier a été sélectionné en utilisant l'optimisation linéaire par drawdown quotidien.

Le graphique montre chaque paire et l'ensemble du panier.

Le montant du dépôt doit être de 2000 $ ou un multiple supérieur. Le trading se fait sur le compte Roboforex ECN - il est préférable de copier les signaux sur ce courtier.



