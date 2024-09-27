SignauxSections
Kirill Chizhov

RoboECN16MT5

Kirill Chizhov
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 55%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 378
Bénéfice trades:
2 754 (81.52%)
Perte trades:
624 (18.47%)
Meilleure transaction:
574.83 USD
Pire transaction:
-865.87 USD
Bénéfice brut:
8 421.54 USD (393 789 pips)
Perte brute:
-6 629.01 USD (275 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (45.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
578.02 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
68.97%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
1 754 (51.92%)
Courts trades:
1 624 (48.08%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
3.06 USD
Perte moyenne:
-10.62 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 491.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 491.35 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.01%
Prévision annuelle:
24.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 203.36 USD
Maximal:
2 662.18 USD (77.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.46% (2 663.29 USD)
Par fonds propres:
73.64% (2 550.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2060
AUDCHF 1001
AUDUSD 103
USDCAD 83
AUDCAD 59
NZDUSD 35
EURCHF 29
EURGBP 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -349
AUDCHF 614
AUDUSD 272
USDCAD 112
AUDCAD 249
NZDUSD 564
EURCHF 186
EURGBP 146
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 33K
AUDCHF 32K
AUDUSD -341
USDCAD 1.5K
AUDCAD 2.6K
NZDUSD 12K
EURCHF 21K
EURGBP 17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +574.83 USD
Pire transaction: -866 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +45.36 USD
Perte consécutive maximale: -2 491.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 16
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
RoboForex-ECN
0.59 × 3462
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 440
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
Exness-MT5Real7
1.41 × 29
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 586
ICMarketsEU-MT5-5
1.67 × 33
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
GMI3-Real
2.00 × 6
FPMarkets-Live
2.15 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
2.19 × 311
45 plus...
Le portefeuille est composé d'instruments asynchrones : AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.

Toutes les paires sont tradées avec des martingales de géométries différentes (plage de travail, coefficient d'augmentation, etc.).

Les conseillers configurés ont été optimisés par itération des paramètres sur les données historiques de 2016 à 2023 en utilisant les signaux Ducas ECN.

Les meilleurs passages ont été vérifiés sur l'historique Roboforex ECN. À partir du pool de jeux et de passages vérifiés, un panier a été sélectionné en utilisant l'optimisation linéaire par drawdown quotidien.

Le graphique montre chaque paire et l'ensemble du panier.

Lien MyFxBook

Le montant du dépôt doit être de 2000 $ ou un multiple supérieur. Le trading se fait sur le compte Roboforex ECN - il est préférable de copier les signaux sur ce courtier.


Aucun avis
