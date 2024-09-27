SegnaliSezioni
Kirill Chizhov

RoboECN16MT5

Kirill Chizhov
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 55%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 382
Profit Trade:
2 756 (81.49%)
Loss Trade:
626 (18.51%)
Best Trade:
574.83 USD
Worst Trade:
-865.87 USD
Profitto lordo:
8 428.60 USD (394 524 pips)
Perdita lorda:
-6 634.07 USD (275 846 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (45.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
578.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
68.97%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
1 758 (51.98%)
Short Trade:
1 624 (48.02%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-10.60 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 491.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 491.35 USD (7)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 203.36 USD
Massimale:
2 662.18 USD (77.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.46% (2 663.29 USD)
Per equità:
73.64% (2 550.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2064
AUDCHF 1001
AUDUSD 103
USDCAD 83
AUDCAD 59
NZDUSD 35
EURCHF 29
EURGBP 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -347
AUDCHF 614
AUDUSD 272
USDCAD 112
AUDCAD 249
NZDUSD 564
EURCHF 186
EURGBP 146
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 34K
AUDCHF 32K
AUDUSD -341
USDCAD 1.5K
AUDCAD 2.6K
NZDUSD 12K
EURCHF 21K
EURGBP 17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +574.83 USD
Worst Trade: -866 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +45.36 USD
Massima perdita consecutiva: -2 491.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 16
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
RoboForex-ECN
0.59 × 3462
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 440
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
Exness-MT5Real7
1.41 × 29
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 586
ICMarketsEU-MT5-5
1.67 × 33
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
GMI3-Real
2.00 × 6
FPMarkets-Live
2.15 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
2.19 × 311
45 più
Il portafoglio è composto da strumenti asincroni: AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.

Tutte le coppie sono negoziate con martingale con diverse geometrie (gamma di lavoro, fattore di aumento, ecc.).

I consulenti configurati sono stati ottimizzati iterando i parametri su dati storici dal 2016 al 2023 utilizzando i segnali Ducas ECN.

Le migliori esecuzioni sono state verificate sulla storia di Roboforex ECN. Dal pool di set e esecuzioni verificate, è stato selezionato un paniere utilizzando l'ottimizzazione lineare per drawdown giornaliero.

Il grafico mostra ogni coppia e l'intero paniere.

Link MyFxBook

 L'importo del deposito deve essere di $2000 o un multiplo superiore. Il trading avviene sul conto Roboforex ECN - è meglio copiare i segnali su questo broker.


Non ci sono recensioni
