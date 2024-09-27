Il portafoglio è composto da strumenti asincroni: AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.

Tutte le coppie sono negoziate con martingale con diverse geometrie (gamma di lavoro, fattore di aumento, ecc.).

I consulenti configurati sono stati ottimizzati iterando i parametri su dati storici dal 2016 al 2023 utilizzando i segnali Ducas ECN.

Le migliori esecuzioni sono state verificate sulla storia di Roboforex ECN. Dal pool di set e esecuzioni verificate, è stato selezionato un paniere utilizzando l'ottimizzazione lineare per drawdown giornaliero.

Il grafico mostra ogni coppia e l'intero paniere.

Link MyFxBook

L'importo del deposito deve essere di $2000 o un multiplo superiore. Il trading avviene sul conto Roboforex ECN - è meglio copiare i segnali su questo broker.



