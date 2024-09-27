- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2064
|AUDCHF
|1001
|AUDUSD
|103
|USDCAD
|83
|AUDCAD
|59
|NZDUSD
|35
|EURCHF
|29
|EURGBP
|8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-347
|AUDCHF
|614
|AUDUSD
|272
|USDCAD
|112
|AUDCAD
|249
|NZDUSD
|564
|EURCHF
|186
|EURGBP
|146
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|34K
|AUDCHF
|32K
|AUDUSD
|-341
|USDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.6K
|NZDUSD
|12K
|EURCHF
|21K
|EURGBP
|17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 16
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 40
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3462
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 440
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
Exness-MT5Real7
|1.41 × 29
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 586
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.67 × 33
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|2.15 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.19 × 311
Il portafoglio è composto da strumenti asincroni: AUDCHF, EURCHF, EURGBP, EURGBP, EURUSD, EURUSD, EURUSD, NZDUSD.
Tutte le coppie sono negoziate con martingale con diverse geometrie (gamma di lavoro, fattore di aumento, ecc.).
I consulenti configurati sono stati ottimizzati iterando i parametri su dati storici dal 2016 al 2023 utilizzando i segnali Ducas ECN.
Le migliori esecuzioni sono state verificate sulla storia di Roboforex ECN. Dal pool di set e esecuzioni verificate, è stato selezionato un paniere utilizzando l'ottimizzazione lineare per drawdown giornaliero.
Il grafico mostra ogni coppia e l'intero paniere.
Link MyFxBookL'importo del deposito deve essere di $2000 o un multiplo superiore. Il trading avviene sul conto Roboforex ECN - è meglio copiare i segnali su questo broker.
