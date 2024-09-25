SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Hunter LOWRISK 2024
Hendarman

Gold Hunter LOWRISK 2024

Hendarman
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
170 (87.62%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (12.37%)
En iyi işlem:
4.25 USD
En kötü işlem:
-23.86 USD
Brüt kâr:
375.08 USD (368 864 pips)
Brüt zarar:
-326.94 USD (326 969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (83.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.10 USD (42)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
21.96%
Maks. mevduat yükü:
12.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
114 (58.76%)
Satış işlemleri:
80 (41.24%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-13.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-78.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.98 USD (4)
Aylık büyüme:
4.00%
Yıllık tahmin:
51.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.68 USD
Maksimum:
88.25 USD (8.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.56% (88.25 USD)
Varlığa göre:
15.17% (152.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 42K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.25 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +83.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

FREE TO FOLLOW MY COPYTRADE AT EXNESS SOCIAL TRADING APK

https://www.social-trading.club/strategy/110233233

GH 2024 LOWRISK

FULL HISTORY FROM 25 SEPTEMBER 2024

https://www*myfxbook*com/portfolio/gh-2024-lowrisk/11139695

İnceleme yok
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 01:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.11 22:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.03 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 22:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.30 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 00:05
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.