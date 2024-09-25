- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
170 (87.62%)
Loss Trade:
24 (12.37%)
Best Trade:
4.25 USD
Worst Trade:
-23.86 USD
Profitto lordo:
375.08 USD (368 864 pips)
Perdita lorda:
-326.94 USD (326 969 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (83.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.10 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
21.96%
Massimo carico di deposito:
12.55%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
114 (58.76%)
Short Trade:
80 (41.24%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-13.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-78.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.98 USD (4)
Crescita mensile:
5.11%
Previsione annuale:
62.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.68 USD
Massimale:
88.25 USD (8.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.56% (88.25 USD)
Per equità:
15.17% (152.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|42K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.25 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +83.10 USD
Massima perdita consecutiva: -78.98 USD
