Hendarman

Gold Hunter LOWRISK 2024

Hendarman
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
170 (87.62%)
Loss Trade:
24 (12.37%)
Best Trade:
4.25 USD
Worst Trade:
-23.86 USD
Profitto lordo:
375.08 USD (368 864 pips)
Perdita lorda:
-326.94 USD (326 969 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (83.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.10 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
21.96%
Massimo carico di deposito:
12.55%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
114 (58.76%)
Short Trade:
80 (41.24%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-13.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-78.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.98 USD (4)
Crescita mensile:
5.11%
Previsione annuale:
62.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.68 USD
Massimale:
88.25 USD (8.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.56% (88.25 USD)
Per equità:
15.17% (152.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 42K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.25 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +83.10 USD
Massima perdita consecutiva: -78.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FREE TO FOLLOW MY COPYTRADE AT EXNESS SOCIAL TRADING APK

https://www.social-trading.club/strategy/110233233

GH 2024 LOWRISK

FULL HISTORY FROM 25 SEPTEMBER 2024

https://www*myfxbook*com/portfolio/gh-2024-lowrisk/11139695

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.