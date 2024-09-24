SinyallerBölümler
Mehmet Emin Kaya

EMEK System 1

Mehmet Emin Kaya
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 52%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
314 (74.76%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (25.24%)
En iyi işlem:
9.52 USD
En kötü işlem:
-2.98 USD
Brüt kâr:
144.41 USD (23 735 pips)
Brüt zarar:
-47.22 USD (5 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
102 (17.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.17 USD (67)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
91.77%
Maks. mevduat yükü:
36.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
8.35
Alış işlemleri:
351 (83.57%)
Satış işlemleri:
69 (16.43%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-0.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.35 USD (11)
Aylık büyüme:
4.71%
Yıllık tahmin:
57.10%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.17 USD
Maksimum:
11.64 USD (13.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.25% (11.64 USD)
Varlığa göre:
8.20% (25.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
F 199
BAC 98
C 38
KO 34
AAL 20
VZ 19
DE40 5
BCRX 3
PFE 2
INTC 1
MRK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
F 13
BAC 38
C 34
KO 0
AAL 3
VZ 0
DE40 1
BCRX 0
PFE 1
INTC 3
MRK 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
F 1.4K
BAC 4.2K
C 3.5K
KO 89
AAL 297
VZ 49
DE40 7.9K
BCRX 4
PFE 151
INTC 305
MRK 459
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.52 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +17.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
7.50 × 22
ICMarketsSC-MT5
20.00 × 2
Tickmill-Live
22.04 × 4765
TickmillUK-Live
22.10 × 209
2024.11.15 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 19:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.18 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.11 20:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 20:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.07 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.26 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 21:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.24 21:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
