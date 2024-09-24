SegnaliSezioni
Mehmet Emin Kaya

EMEK System 1

Mehmet Emin Kaya
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 52%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
314 (74.76%)
Loss Trade:
106 (25.24%)
Best Trade:
9.52 USD
Worst Trade:
-2.98 USD
Profitto lordo:
144.41 USD (23 735 pips)
Perdita lorda:
-47.22 USD (5 414 pips)
Vincite massime consecutive:
102 (17.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.17 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
91.77%
Massimo carico di deposito:
36.67%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
8.35
Long Trade:
351 (83.57%)
Short Trade:
69 (16.43%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.45 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.35 USD (11)
Crescita mensile:
4.94%
Previsione annuale:
61.88%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.17 USD
Massimale:
11.64 USD (13.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.25% (11.64 USD)
Per equità:
8.20% (25.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
F 199
BAC 98
C 38
KO 34
AAL 20
VZ 19
DE40 5
BCRX 3
PFE 2
INTC 1
MRK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
F 13
BAC 38
C 34
KO 0
AAL 3
VZ 0
DE40 1
BCRX 0
PFE 1
INTC 3
MRK 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
F 1.4K
BAC 4.2K
C 3.5K
KO 89
AAL 297
VZ 49
DE40 7.9K
BCRX 4
PFE 151
INTC 305
MRK 459
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.52 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +17.06 USD
Massima perdita consecutiva: -7.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
7.50 × 22
ICMarketsSC-MT5
20.00 × 2
Tickmill-Live
22.04 × 4765
TickmillUK-Live
22.10 × 209
Non ci sono recensioni
2024.11.15 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 19:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.18 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.11 20:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 20:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.07 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.26 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 21:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.24 21:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

