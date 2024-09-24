- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
314 (74.76%)
Loss Trade:
106 (25.24%)
Best Trade:
9.52 USD
Worst Trade:
-2.98 USD
Profitto lordo:
144.41 USD (23 735 pips)
Perdita lorda:
-47.22 USD (5 414 pips)
Vincite massime consecutive:
102 (17.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.17 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
91.77%
Massimo carico di deposito:
36.67%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
8.35
Long Trade:
351 (83.57%)
Short Trade:
69 (16.43%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.45 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.35 USD (11)
Crescita mensile:
4.94%
Previsione annuale:
61.88%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.17 USD
Massimale:
11.64 USD (13.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.25% (11.64 USD)
Per equità:
8.20% (25.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|F
|199
|BAC
|98
|C
|38
|KO
|34
|AAL
|20
|VZ
|19
|DE40
|5
|BCRX
|3
|PFE
|2
|INTC
|1
|MRK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|F
|13
|BAC
|38
|C
|34
|KO
|0
|AAL
|3
|VZ
|0
|DE40
|1
|BCRX
|0
|PFE
|1
|INTC
|3
|MRK
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|F
|1.4K
|BAC
|4.2K
|C
|3.5K
|KO
|89
|AAL
|297
|VZ
|49
|DE40
|7.9K
|BCRX
|4
|PFE
|151
|INTC
|305
|MRK
|459
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.52 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +17.06 USD
Massima perdita consecutiva: -7.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.50 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|20.00 × 2
|
Tickmill-Live
|22.04 × 4765
|
TickmillUK-Live
|22.10 × 209
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
52%
0
0
USD
USD
345
USD
USD
56
91%
420
74%
92%
3.05
0.23
USD
USD
8%
1:100