Signaux / MetaTrader 5 / EMEK System 1
Mehmet Emin Kaya

EMEK System 1

Mehmet Emin Kaya
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 52%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
417
Bénéfice trades:
311 (74.58%)
Perte trades:
106 (25.42%)
Meilleure transaction:
9.52 USD
Pire transaction:
-2.98 USD
Bénéfice brut:
144.19 USD (23 707 pips)
Perte brute:
-47.22 USD (5 414 pips)
Gains consécutifs maximales:
102 (17.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.17 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
91.77%
Charge de dépôt maximale:
36.67%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
8.33
Longs trades:
348 (83.45%)
Courts trades:
69 (16.55%)
Facteur de profit:
3.05
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
0.46 USD
Perte moyenne:
-0.45 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-7.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.35 USD (11)
Croissance mensuelle:
5.03%
Prévision annuelle:
61.06%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.17 USD
Maximal:
11.64 USD (13.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.25% (11.64 USD)
Par fonds propres:
8.20% (25.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
F 196
BAC 98
C 38
KO 34
AAL 20
VZ 19
DE40 5
BCRX 3
PFE 2
INTC 1
MRK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
F 13
BAC 38
C 34
KO 0
AAL 3
VZ 0
DE40 1
BCRX 0
PFE 1
INTC 3
MRK 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
F 1.3K
BAC 4.2K
C 3.5K
KO 89
AAL 297
VZ 49
DE40 7.9K
BCRX 4
PFE 151
INTC 305
MRK 459
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.52 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 67
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +17.06 USD
Perte consécutive maximale: -7.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
7.50 × 22
ICMarketsSC-MT5
20.00 × 2
Tickmill-Live
22.04 × 4765
TickmillUK-Live
22.33 × 209
Aucun avis
2024.11.15 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 19:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.18 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.11 20:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 20:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.07 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.26 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 21:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.24 21:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.