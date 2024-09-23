- Büyüme
İşlemler:
5 665
Kârla kapanan işlemler:
4 513 (79.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 152 (20.34%)
En iyi işlem:
67.23 USD
En kötü işlem:
-248.75 USD
Brüt kâr:
3 574.84 USD (3 388 238 pips)
Brüt zarar:
-3 206.11 USD (2 109 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (38.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.16 USD (25)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
56.10%
Maks. mevduat yükü:
477.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
3 124 (55.15%)
Satış işlemleri:
2 541 (44.85%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.79 USD
Ortalama zarar:
-2.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-94.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-448.51 USD (4)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
406.11 USD
Maksimum:
546.63 USD (83.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.38% (464.55 USD)
Varlığa göre:
91.88% (1 494.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURSGD
|5080
|US30
|585
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURSGD
|315
|US30
|54
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURSGD
|34K
|US30
|1.2M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
53
99%
5 665
79%
56%
1.11
0.07
USD
USD
92%
1:500