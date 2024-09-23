SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SMART
Methee Taengngam

SMART

Methee Taengngam
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 665
Kârla kapanan işlemler:
4 513 (79.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 152 (20.34%)
En iyi işlem:
67.23 USD
En kötü işlem:
-248.75 USD
Brüt kâr:
3 574.84 USD (3 388 238 pips)
Brüt zarar:
-3 206.11 USD (2 109 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (38.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.16 USD (25)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
56.10%
Maks. mevduat yükü:
477.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
3 124 (55.15%)
Satış işlemleri:
2 541 (44.85%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.79 USD
Ortalama zarar:
-2.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-94.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-448.51 USD (4)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
406.11 USD
Maksimum:
546.63 USD (83.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.38% (464.55 USD)
Varlığa göre:
91.88% (1 494.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURSGD 5080
US30 585
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURSGD 315
US30 54
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURSGD 34K
US30 1.2M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.23 USD
En kötü işlem: -249 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
22.92 × 24
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.