Methee Taengngam

SMART

Methee Taengngam
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 665
Profit Trade:
4 513 (79.66%)
Loss Trade:
1 152 (20.34%)
Best Trade:
67.23 USD
Worst Trade:
-248.75 USD
Profitto lordo:
3 574.84 USD (3 388 238 pips)
Perdita lorda:
-3 206.11 USD (2 109 672 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (38.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.16 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
56.10%
Massimo carico di deposito:
477.37%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
3 124 (55.15%)
Short Trade:
2 541 (44.85%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-94.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-448.51 USD (4)
Crescita mensile:
2.01%
Previsione annuale:
26.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
406.11 USD
Massimale:
546.63 USD (83.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.38% (464.55 USD)
Per equità:
91.88% (1 494.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURSGD 5080
US30 585
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURSGD 315
US30 54
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURSGD 34K
US30 1.2M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.23 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.17 USD
Massima perdita consecutiva: -94.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
22.92 × 24
