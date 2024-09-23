- Crescita
Trade:
5 665
Profit Trade:
4 513 (79.66%)
Loss Trade:
1 152 (20.34%)
Best Trade:
67.23 USD
Worst Trade:
-248.75 USD
Profitto lordo:
3 574.84 USD (3 388 238 pips)
Perdita lorda:
-3 206.11 USD (2 109 672 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (38.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.16 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
56.10%
Massimo carico di deposito:
477.37%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
3 124 (55.15%)
Short Trade:
2 541 (44.85%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-94.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-448.51 USD (4)
Crescita mensile:
2.01%
Previsione annuale:
26.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
406.11 USD
Massimale:
546.63 USD (83.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.38% (464.55 USD)
Per equità:
91.88% (1 494.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURSGD
|5080
|US30
|585
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURSGD
|315
|US30
|54
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURSGD
|34K
|US30
|1.2M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Best Trade: +67.23 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.17 USD
Massima perdita consecutiva: -94.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|22.92 × 24
